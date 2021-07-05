Собянин сообщил о 3 млн привившихся москвичей

В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились 3 млн человек. Такие данные привел в понедельник, 5 июля, мэр российской столицы Сергей Собянин.

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По его словам, последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе.

«Тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке», — констатировал градоначальник.

Вопрос вакцинации населения по-прежнему остается важным, указал Собянин.

«Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах», — добавил он.

Крупнейший прививочный пункт

Собянин также заявил, что крупнейший прививочный пункт в России открывается на площадке Гостиного двора в Москве.

«Мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тыс. человек в сутки», — сообщил глава города.

Прививать там будут вакциной «Спутник V».

Закрытие пункта вакцинации в ГУМе

Пункт вакцинации от коронавируса в московском ГУМе решили закрыть из-за слишком большого потока людей, сообщил Собянин. Он пояснил, что небольшие помещения «уже не вмещали желающих». Из-за этого нельзя было обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Как ранее заявил мэр Москвы, первые 100 столичных предприятий, организаций и ИП, выполнивших требование о завершении вакцинации 60% персонала, получат гранты в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев.

Система QR-кодов

С 28 июня в столице работает система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Код выдают прошедшим вакцинацию, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев и имеющим отрицательный ПЦР-тест.

В Москве и еще в 20 регионах также ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 1,12. В Москве показатель сократился до 1,06, передает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. Только в Подмосковье он равен ровно 1.

В Самарской области коэффициент составил 1,08, в Свердловской - 1,12, в Ростовской и Нижегородской - 1,19, в Санкт-Петербурге - 1,2. В Красноярском крае и Воронежской области он снизился до 1,24 и 1,26 соответственно, а в Иркутской области, напротив, вырос до 1,38.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом. В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 557 инфицированных и зарегистрировали 106 летальных исходов.