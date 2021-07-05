«Сейчас выдохнет»: Мурашко рассказал о состоянии здравоохранения в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию в медицинской системе страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Уральского государственного медуниверситета, передает ТАСС.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать», — отметил он.

По словам министра, переболевшим коронавирусной инфекцией будут направлять приглашения на медосмотр, чтобы понять, нужна ли пациенту дополнительная помощь или даже госпитализация.

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Мир неопределенности

По словам Мурашко, сейчас все человечество оказалось в мире неопределенности – так называемом VUCA-мире. Адаптироваться в нем реально лишь с помощью налаживания системы быстрого информирования и сбора данных.

«Мир VUCA — это когда идет нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Потому что вы видите, как меняются правила: сегодня наденьте маски, завтра давайте чуть-чуть снимем требования. Сегодня мы не собираемся все вместе, завтра мы через одно кресло начинаем собираться и так далее», — отметил министр.

Поэтому, добавил он, так важна гибкость и способность менять правила в соответствии с меняющейся ситуацией. Неуправляемая инфекция COVID-19 должна быть «приручена», нужно создание механизма ее профилактики и лечения.

Генетические профили

Минздрав создает генетические профили пациентов в России, сообщил Мурашко. В цифровой генпаспорт войдут сведения о геномном секвенировании.

«В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. <...> С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека», — пояснил министр здравоохранения РФ.

Вакцина поставляется

Каждый день в регионы России поступают новые партии вакцины против коронавируса, сообщил Мурашко.

«Темпы вакцинации нарастают, логистическая компания адаптировала поставки, поэтому вакцина поступает своевременно», — заявил он. По словам Мурашко, в России в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости. Сейчас крайне важно разорвать развитие эпидемии, поэтому нужна дисциплина и ответственность от каждого гражданина.

Система здравоохранения адаптируется, добавил министр, однако лучше не проверять ее на прочность.

Полмиллиона ежедневно

В России выросли темпы вакцинации населения более чем в пять раз – если сравнивать с началом марта. Каждый день прививаются от коронавируса почти 500 тыс. россиян, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы исходили из того, что 30 млн комплектов в месяц, и это мы говорили в мае, нам достаточно будет в том числе и для поставки на экспорт. Все зависит от того, какими темпами будет наращиваться темп внутренней вакцинации», — отметил он. По словам Мантурова, в РФ введено в оборот 36,7 млн доз вакцины. Планируется поставить еще 30 млн доз.

Динамика вакцинации в стране остается на низком уровне, признают в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство страны отказалось от планов привить 60% населения к концу лета.

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе более и менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого у нас вакцинация была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности государством были созданы», — сказал он. Песков добавил, что «слава богу», прививаться стало все больше граждан, это поведение он назвал «сознательным». Сейчас в России привито недостаточное количество людей, из-за чего складываются идеальные условия для эволюции коронавируса. Об этом заявил замглавы НИЦ им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», — отметил он.