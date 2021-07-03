«Тело обнаружил отец»: что известно о смерти вдовы самарского банкира Пузикова

В Самаре в собственной квартире обнаружено тело вдовы заместителя директора местного филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой (Сокирской). Умерла она предварительно 2 июля, тело дочери обнаружил отец Пузиковой.

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«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления», — сказали в пресс-службе СК по региону в комментарии ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело «по факту обнаружения тела без признаков жизни, по ч. 1, ст. 105 УК РФ (убийство)». Вместе с тем в ведомстве опровергли информацию о том, что Пузиковой нанесли множественные ножевые ранения.

Как передает РИА «Новости», женщина погибла из-за повреждений головы. По версии следствия, ее ударили тупым предметом.

Ранее СМИ сообщали, что Пузикова умерла из-за колотых ранений. В частности, такую информацию стал распространять адвокат погибшей Андрей Соколов. «Ее тело с ножевыми ранениями обнаружил сегодня утром ее отец в квартире на ул. Садовой. В розыск объявлен ее молодой человек, Алексей Рясков, который оказывал ей помощь при расследовании уголовного дела по факту убийства ее мужа. У них был конфликт», — сказал он РБК.

Информацию о ножевых ранениях подтвердили, как пишет 63.ru, знакомые Пузиковой. Как отмечает корреспондент портала, побывавший на месте преступления, правоохранители оцепили подъезд, где жила вдова банкира. «На этаже нет следов крови и каких-то пятен», — отмечает местный журналист.

Президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков, которого, как отметил адвокат Пузиковой, подозревают в убийстве избранницы, накануне трагедии опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись. Он признался, что в 2017 году вместе с родственниками убитой передал 15 млн рублей сотруднику областного суда якобы для того, чтобы на тот момент обвиняемую в убийстве мужа Екатерину оправдали.

Как пишет Telegram-канал «112», женщина прилетела в Самару после того, как увидела выложенное в соцсеть видеопризнание сожителя. Из-за этого у них возник конфликт.

Муж Екатерины — заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков — умер 20 марта 2012 года. Две недели он провел в больнице после одного из застолий. Вместе с ним были госпитализированы еще два молодых человека. Одного из них частично парализовало. Судмедэкспертиза нашла в организме банкира редкий яд — таллий.

Следствие предполагало, что Пузикова отравила своего мужа-банкира, подмешав в пищу яд. В качестве причины правоохранители называли «возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены», пишет РИА «Новости». Адвокаты Екатерины считали, что Дмитрия Пузикова мог убить его кузен.

Пять с половиной лет супруга погибшего была под уголовным преследованием. Дважды суд первой инстанции признавал ее виновной. В частности, в июле 2017 года Екатерину Пузикову приговорили к 9 годам лишения свободы, признав виновной в отравлении мужа.

Но уже в октябре того же года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и полностью оправдала вдову. Позднее Пузикова получила статус потерпевшей. Минфин России постановил выплатить ей 1,75 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование. Сама Екатерина запрашивала 10 млн рублей.