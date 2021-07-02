Сели на воду: грузовой Boeing не долетел до аэропорта на Гавайях

Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду у побережья Гонолулу 2 июля. Как передает американский телеканал CNBC, причиной ЧП стала неисправность двигателя.

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По его данным, вскоре после взлета у самолета начались технические неполадки. Он развернулся, чтобы возвратиться в аэропорт в Гонолулу, но не долетел. На борту находились два пилота – им пришлось произвести экстренную посадку воздушного судна на воду.

«В полете сообщалось о выходе из строя двигателя №1 и затруднениях с поддержанием высоты. Из-за невозможности увидеть аэропорт экипажу были даны указания. После того, как поступило предупреждение о малой высоте полета, диспетчер предложил направиться в аэропорт Калаэлоа, который находился ближе. Самолет не смог добраться до аэропорта», - передает портал aviation-safety.net.

Оба находившихся в самолете пилота спасены. Одного из них госпитализировали, сообщили в министерстве транспорта США.

В свою очередь, в Федеральном управлении гражданской авиации США указали, что обоих пилотов спасла береговая охрана. Проводится расследование причин произошедшего.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании Transair, с самолетом которой шесть лет назад – 29 июня 2015 года – также произошел инцидент на Гавайях. Тогда борт Shorts 360 получил значительные повреждения после жесткой посадки в аэропорту Калаэлоа. Оба его пилота не пострадали.

Ранее в пятницу сообщалось о неполадках, произошедших на борту грузового Boeing авиакомпании «Атран». Самолет вылетел из Красноярска в китайский город Гуанчжоу, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По предварительной информации, произошла утечка топлива. Посадка в Красноярске прошла штатно. Причина ЧП устанавливается, передает ТАСС. Самолет около часа кружил около города, вырабатывая топливо. По факту возвращения самолета в аэропорт началась доследственная проверка, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.