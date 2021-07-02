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Вверх по Волге

Как Нижний Новгород возвращает популярность речного транспорта

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Начало навигации в год 800-летия Нижнего Новгорода Начало навигации в год 800-летия Нижнего Новгорода
Начало навигации в год 800-летия Нижнего Новгорода

Начало навигации в год 800-летия Нижнего Новгорода

Центр-800
В России водный транспорт — и грузовой, и пассажирский — сейчас уступает свои позиции авиационному и железнодорожному. Если перефразировать советскую классику, «речные медленные воды — не то, что рельсы в два ряда». Тем не менее, пароходство в отдельно взятом регионе может вывести на новый уровень развития не только этот субъект, но и стать мультипликатором развития нескольких отраслей и в целом страны: такая история сложилась в Нижегородском регионе.
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Время первых

Нижний Новгород стал одним из крупнейших портов России и центром судоходства благодаря своему удачному географическому положению.

«Это повлияло и на то, что в Нижегородской области началось стремительное развитие судостроения, — говорит генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. — С конца XIX века здесь зарождались технические и технологические инновационные решения, которые дали мощный импульс экономике не только нашей губернии, но и всей России. Например, на Сормовском судостроительном заводе (его переименовали в «Красное Сормово» в прошлом веке) в XIX веке построили первый на Волге двухпалубный пароход, первый в мире теплоход, первую в России мартеновская печь. В XX веке — первые в стране танки, цельносварные буксиры, суда на подводных крыльях, экранопланы и трехпалубный пассажирский дизель-электроход».

Про суда на подводных крыльях наверняка слышали многие — речь идет о легендарных «Метеорах». Но тем туристам, кому еще не довелось посетить Нижний и попутешествовать по Волге, вероятно приходилось буквально «лететь» на этом судне, которое развивает скорость до 65 км/ч, по Неве в сторону Петергофа.

«Юбилей Нижнего Новгорода — это прекрасная возможность развивать новые туристические направления, в том числе речной туризм, — подчеркивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Мы расширили линейку пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях «Валдай 45-Р», и теперь гости и жители Нижегородской области смогут посетить Макарьевский монастырь и единственную в своем роде Шуховскую башню, которая в 2020 году была реконструирована. Убежден, что самые красивые виды на эти достопримечательности открываются именно с воды».

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Головное судно проекта RSD44 на фоне головного офиса Волжского пароходства Головное судно проекта RSD44 на фоне головного офиса Волжского пароходства
Головное судно проекта RSD44 на фоне головного офиса Волжского пароходства

Головное судно проекта RSD44 на фоне головного офиса Волжского пароходства

Пресс-служба Волжского пароходства

Первый «Метеор» — теплоход на подводных крыльях — построили на заводе «Красное Сормово» в 1960 году. Его спроектировал знаменитый конструктор «летучих кораблей» Ростислав Алексеев. В этом году жители города выбрали его одним из девяти победителей юбилейного проекта «Имя Нижнего», цель которого — вдохновить нижегородцев на изучение истории города и познакомить их со знаковыми историческими личностями.

«В 21-м веке на «Красном Сормове» построили первый в России круизный лайнер «Мустай Карим», который по уровню комфорта для пассажиров не уступает пятизвездочному отелю (в этом году он вошел в перечень лучших судов мира Significant Ships of 2020, составленный Британским Королевским обществом корабельных инженеров. — Прим. «Газеты.Ru»), — говорит об очередных достижениях Михаил Першин. — В Сормове также строились единственные в мире подводные лодки с титановым корпусом «Барракуда», самые малошумные по сравнению с зарубежными аналогами субмарины «Варшавянка».

Сколько воды утекло

«Роль речного транспорта была и остается очень важной для транспортного комплекса и экономики страны, — говорит ответственный секретарь международного журнала «Речной транспорт» Сергей Кобранов. — Просто в определенный период на эту отрасль по сравнению с другими обращали не очень много внимания. А хотелось бы больше, как в советские годы. Потому что, если бы не речной транспорт, не были бы освоены нефтегазовые месторождения, не было бы построено множество городов и осуществлено перевозок. К тому же это самый экономичный вид транспорта: например, один баржебуксирный состав грузоподъемностью 2000 т может перевезти столько же, сколько 40 фур».

«В России в последние 20 лет про реки почему-то забыли, они вообще выпали из повестки, — добавляет директор по стратегии и развитию Волжского пароходства Никита Сухов. — В документах социально-экономического развития страны до недавнего времени акцент делался на развитие других видов транспорта».

Сухов немного лукавит, ведь почти за два века предприятие с одиноким буксирным пароходом «Волга», спущенным на воду в 1846 году, разрослось до крупнейшей частной судоходной компании России.

Но обо всем по порядку.

В 1843 году император Николай I утвердил устав судоходного предприятия «Пароходное общество по Волге».

«С этого и начались буксирные и грузовые перевозки, и с тех пор пароходные общества стали расти как грибы, — говорит Галина Абаева, директор нижегородского музея речного флота, который в этом году празднует 100-летие. — Таких обществ в XIX веке у нас насчитывалось огромное количество — 59 больших акционерных пароходств, 2000 частных судовладельцев. А в XX веке только на Волге насчитывалось 18 речных портов, и горьковский был самый большой.

Сейчас Волжское пароходство располагает самым большим по количеству флотом на рынке Единой глубоководной системы (ЕГС) — это более 250 различных грузовых судов: морских и речных сухогрузных теплоходов, танкеров и танкеров-химовозов «река-море». Все эти суда ходят по рекам европейской части России и вокруг Европы, путешествуют по Каспию и в Северную Африку. Впрочем, объем перевозок внутренним водным транспортом в прошлом году был в пять раз меньше аналогичного показателя в Евросоюзе и даже в России начала 90-х».

«Но сейчас, в свете экологической повестки и повышения экспортного потенциала регионов, вода снова становится актуальным способом перевозки грузов, — добавляет Сухов. — Благодаря возможности перевозить тысячи тонн грузов напрямую из реки в иностранные морские порты без необходимости перевалки в промежуточном порту, мы могли бы сыграть здесь гигантскую роль».

Ключевые слова — «могли бы». Эксперты отмечают, что у речного транспорта есть множество факторов, сдерживающих его развитие.

«Есть ограничения естественные — сезонность, — говорит Сергей Кобранов. — В отличие от морского, речной транспорт работает в России шесть — максимум восемь месяцев в году, а в некоторых регионах — три-четыре месяца (это Сибирь и Дальний Восток)».

Водный мир

История Нижнего Новгорода и Волжского пароходства неразрывно связаны. Маршал Советского Союза Василий Чуйков однажды сказал: «Если бы не героические усилия речников Волги и Волжской военной флотилии, которые в неимоверно тяжелых условиях обеспечивали 62-ю армию всем необходимым для успешного ведения боевых действий, то трудно сказать, чем бы могла закончиться битва за Сталинград. А если кратко, не было бы речников-волгарей, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и продовольствия, не выполнила бы своей боевой задачи».

В наше время город и пароходство продолжают жить в тесном симбиозе.

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Навигация «Валдаев» Навигация «Валдаев»
Навигация «Валдаев»

Навигация «Валдаев»

Глеб Жижикин

«Мы любим Нижний Новгород и всячески его поддерживаем, — говорит директор по стратегии и развитию Волжского пароходства Никита Сухов. — Здесь сливаются две большие реки — Волга и Ока, здесь некогда проходило много судов, сейчас наша задача — за счет снятия инфраструктурных ограничений и других инициатив вернуться к былым показателям. В 2021 мы стали партнером празднования 800-летия Нижнего Новгорода, вся жизнь происходит сейчас около нас и вокруг нас - нам важно повышать интерес не только к нам, но и ко всей отрасли».

Кстати, 5 июля в здании бывшего Речного вокзала — офиса Волжского пароходства откроется выставочное пространство «Река-Река». Эта площадка будет доступна для нижегородцев и гостей города, а также будет сотрудничать с другими музеями, независимыми художниками и культурными проектами для популяризации водного транспорта и присущей ему романтики.

В год 800-летия Нижнего Новгорода здесь ожидают более 240 тыс. круизных туристов и тех, кто решит попробовать речные прогулки местных компаний. «Метеоры» и «Валдаи» доставят их не только в города области — Павлово, Городец, Чкаловск — но и за ее пределы, например, в Чебоксары.

«Очень здорово, что у Глеба Сергеевича (Никитина. — Прим. «Газеты.Ru) активная политическая повестка, выходящая за рамки региона, — добавляет Никита Сухов. — Он же глава комиссии по экологии Госсовета. На этой площадке обсуждается большое количество важнейших для отрасли вопросов. Не скажу, что к нам есть какое-то особое отношение, но мы друг друга слышим, понимаем и взаимодействуем конструктивно».

В России сложно переоценить роль рек и речного транспорта: внутренние водные пути охватывают более 80% регионов страны, которые производят 90% валового продукта. Роль связующего звена экономики страны и раньше, и сейчас продолжает играть Нижний Новгород и Волжское пароходство — по сути крупнейшая компания в стране, которая работает в сфере речных и смешанных перевозок «река-море». Но даже лидеру рынка нужна поддержка в решении задач и преодолении вызовов, которые стоят перед судоходной отраслью.

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