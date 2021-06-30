Путин о своей прививке, обязательной вакцинации и локдауне

Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» объяснил, почему процесс его вакцинации от коронавируса не попал на видео. По его словам, он не считает публикацию такого видео особо важным делом.

«А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?» — пошутил Путин.

Он также сообщил, что привился препаратом «Спутник V». Его просили не конкретизировать, какой вакциной он воспользовался.

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«Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой», — сказал президент.

«Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути. «Эпиваккорона» новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V», как известно. Они обе хорошие», — добавил он.

Путин отметил, что решение о выборе вакцины принимал, исходя из более длительного срока действия «Спутника V». Однако «ЭпиВакКорона» не вызывает никаких побочных эффектов при уколе. По словам президента, «Спутником V» прививались и военнослужащие Вооруженных сил, что также повлияло на его решение.

Он рассказал, что его дочь привилась «Спутником V». Кроме того, Путин пояснил, что прививка не опасна и не имеет никаких серьезных негативных последствий. Однако противопоказания все равно есть.

«Есть люди с другой комплекцией, с хроническими заболеваниями, и в возрасте — так называемые группы риска. Это опасно для жизни. А прививка не опасна, нет ни одного серьезного осложнения у нас», — сказал глава государства.

Люди из его ближайшего окружения болели COVID-19 уже после вакцинации и перенесли заболевание в легкой форме. «Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже», — подчеркнул Путин.

Однако если переболеть COVID-19 без прививки, то последствия могут быть самыми тяжелыми, сказал президент.

Вскоре слова Путина о заражающихся после вакцинации людях уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Президент сказал, что подхватывают коронавирус около 10% привитых. По словам Голиковой — это касается лишь 2,5% вакцинировавшихся.

Путин в прямом эфире призвал доверять данным зампреда правительства, поскольку она занимается этими вопросами на ежедневной основе.

Коснулся также вопроса реабилитации переболевших COVID-19. «Мы сейчас занимаемся тем, что организуем эту работу. По сути, реабилитации в России как такого фактора оздоровления людей после перенесенного заболевания фактически не было», — подчеркнул он, отметив, что из бюджета на создание системы реабилитации уже выделены средства.

Как рассказала «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, такая система будет реализована на федеральном уровне уже в 2021 году.

Локдаун, обязательная вакцинация

Президент также рассказал о возможности введения в России обязательной вакцинации от коронавируса.

«Нужно посмотреть в норму закона. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться данной точки зрения. Надо заглянуть в закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения», — заявил Путин.

Он напомнил, что в законе есть две основные части: обязательный общенациональный календарь прививок и положение о праве ввести обязательную вакцинацию в регионах для отдельных категорий граждан — в случае подъема заболеваемости.

«Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в общенациональный календарь прививок, но депутаты этого не поддержали. Из-за этого вакцинация от COVID-19 не является обязательной», — отметил президент.

В России власти действуют в рамках законодательства, добавил он, никакой «неразберихи» в борьбе с коронавирусом нет.

«Общенациональный локдаун является отдельным вопросом. Действия наших коллег в десяти регионах направлены на предотвращение введения локдауна, когда закрываются предприятия, а люди оказываются без работы и заработной платы, разоряется мелкий и средний бизнес. Чтобы этого не случилось, в регионах вводятся отдельные нормы по обязательной вакцинации», — подытожил Путин.