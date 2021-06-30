«Нужна почти всем»: в России создадут систему реабилитации после COVID-19

Во время «Прямой линии» с гражданами России Владимир Путин заявил, что в стране будет создана система реабилитации для тех, кто переболел коронавирусом.

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«Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника», — сказал он.

В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что система заработает уже в этом году.

«Конечно, успеем. Мы уже начали делать реабилитацию», — ответила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина на вопрос, успеет ли заработать система реабилитации в текущем году.

Представители системы здравоохранения четко осознают, что после коронавируса нужно проводить реабилитацию, продолжает депутат. «Ковид – это очень опасная инфекция, и постковидные осложнения, даже если человек выздоровел, остаются на долгое время. Вирус поражает все органы и ткани человеческого организма. Чтобы человеку быстро выйти из этой ситуации, и это не вызывало осложнений, нужна реабилитация», — пояснила она.

Вид реабилитации во многом зависит от тяжести перенесенного заболевания и его последствий, пояснила иммунолог Мария Польнер.

«Например, пациентам, которые болели бессимптомно как таковая реабилитация не нужна. Для среднетяжелого, возможно, понадобится особый режим труда и отдыха с правильным питанием и прогулками на свежем воздухе», — уточнила она.

Тем же, кто переболел тяжело, добавила врач, особенно в случае если коронавирус повредил другие органы и ткани, нужно подбирать индивидуальную программу.

«Реабилитация после COVID-19 – сейчас очень острый вопрос, потому что у коронавируса, кроме его клинических проявлений, есть очень отсроченный — в среднем около полугода — постковидный синдром. Среди лиц, которые имеют хронические заболевания, и лиц старше 10, каждый второй испытывает постковидный синдром. То есть реабилитация нужна почти всем», — сказал «Газете.Ru» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Корнавирус, предупредил он, поражает многие органы и системы.

«Кто-то может реплицироваться дома с помощью дыхательной гимнастики, умеренной физической нагрузки, правильного питания и так далее. А кому-то нужен контроль в специализированных центрах. Там как раз стоит специализированное оборудование, и в зависимости от поражения того или иного органа проводится реабилитация», — объяснил специалист.

Евгений Тимаков также посоветовал людям, которые перенесли ковид, раз в полгода проходить УЗИ — в первую очередь органов репродуктивной системы, так как вирус может негативно повлиять на нее. Кроме того, необходимо сдавать кровь на биохимический анализ, чтобы контролировать свое состояние, подчеркнул врач.