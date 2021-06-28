Почему Германия не признает вакцинированными привитых «Спутником V»

В Германии привившихся российским «Спутником V» в ближайшее время не будут признавать вакцинированными, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав ФРГ.

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Отмечается, что это обусловлено тем, что вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и ставшая первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, в настоящий момент не допущена для использования в Евросоюзе. Также ни одна российская вакцина пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», — уточнил представитель пресс-службы немецкого Минздрава Себастьян Гюльде.

Одобрят ли «Спутник» в ЕС

В Евросоюзе на сегодняшний день в пакет одобренных вакцин входят четыре препарата: Moderna (США), AstraZeneca (Великобритания/Швеция), BioNTech-Pfizer (США/Германия) и Johnson & Johnson (США).

Производитель российского «Спутника V» подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе еще в январе. Спустя несколько недель регулятор ЕС — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — документацию от Российского фонда прямых инвестиций приняло, но решения по сертификации РФПИ ждет до сих пор.

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с EMA инициировала одну из комиссий по процессу принятия российской вакцины Евросоюзом. Так, группой экспертов были проверены четыре из семи площадок производства «Спутника V», и одна из них — уфимское фармакологическое предприятие «Фармстандарт-УфаВИТА» — вызвало у комиссии вопросы. Недочеты, как вскоре подтвердили в Кремле и Минпромторге, уже устраняются. Относительно качества самой вакцины нареканий не возникло.

В то же время нет никакой уверенности, что «Спутник V» в конечном счете будет зарегистрирован в ЕС. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, например, ранее утверждал, что затягивание процесса одобрения отечественного препарата в Европе происходит якобы по политическим причинам.

«Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», — говорил он в интервью «Первому каналу».

Позднее премьер-министр Италии Марио Драги вовсе предположил, что «Спутник V» могут никогда не одобрить в Евросоюзе.

«Спутник V» не смог получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА», — передает его слова агентство ANSA.

Причем до этого директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявлял, что власти страны пытаются добиться ускорения одобрения российской вакцины, и в качестве возможных сроков разрешения использования препарата на территории ЕС назвал июль. Драги же свои предположения о недопуске «Спутника» в Евросоюз обосновывать не стал, отметив лишь, что «мы так констатировали».

В EMA на заявление Драги пока не отреагировали.

Где уже используют «Спутник V»

Несмотря на ожидание одобрения Евросоюза, «Спутник V» одобрен почти в 70 странах мира (общая численность населения которых превышает 3 млрд человек) — по оценкам Forbes, Россия импортировала за рубеж порядка 16,3 млн доз вакцины.

Выражали готовность принять вакцину и некоторые страны ЕС. В частности, как заявлял премьер-министр Баварии Маркус Зедер, немецкая федеральная земля хотела бы закупить 2,5 млн доз российского препарата, а затягивать его одобрение в Евросоюзе нельзя из-за идеологических причин.

Сожалеет о долгой регистрации «Спутника V» и Австрия. Канцлер Себастьян Курц подчеркивал, что географическое происхождение вакцины не имеет значения в борьбе с пандемией. И, если бы «Спутник» уже был разрешен для использования в ЕС, не исключено, что темпы вакцинации в Австрии продвигались бы быстрее, допустил Курц.

Мнение о том, что вакцинированным «Спутником» необходимо разрешить въезд в ЕС, выражал также председатель правительства Испании Педро Санчес. Страна уже выдает европейские сертификаты вакцинации — то есть туристы из государств вне Евросоюза смогут посещать Испанию несмотря на то, что привиты препаратами, которые не одобрены в ЕС.

«Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента», — говорил Санчес.

С юридической точки зрения страны ЕС имеют право закупать вакцины, которые не входят в портфель общих закупок Евросоюза. По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, которые приводит ТАСС, в этом случае государства, использующие препараты поставщиков вне общего портфеля, сами несут ответственность за возможные последствия применения вакцины. Среди стран Евросоюза, одобривших у себя вакцинацию «Спутником V», пока значатся два государства — это Венгрия и Словакия.

Что касается эффективности «Спутника V», то В РФПИ и НИЦ Гамалеи ее оценили в 97,6%. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что, по состоянию на 28 июня, в стране не зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации зарегистрированными на территории РФ препаратами.