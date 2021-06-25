Соболезнования и 22,5 года тюрьмы: приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин получил 22,5 года тюрьмы по резонансному делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, передает Fox News. Обвинение запрашивало для обвиняемого 30 лет заключения.

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Судья Питер Кэхилл заявил, что в своем решении он не руководствовался общественным мнением, эмоциями или симпатиями.

Краткое заявление впервые за прошедший год сделал и сам Дерек Шовин.

«Сейчас по некоторым юридическим причинам я не могу огласить полное, официальное заявление. Я хочу выразить свои соболезнования семье Флойда. В будущем появится информация, которая может быть интересной. И я надеюсь, что она вас успокоит», — сказал бывший полицейский, его слова цитирует NBC News.

Члены семьи погибшего мужчины выступили в суде с эмоциональными речами.

«Я хочу узнать… от него самого, почему? О чем ты думал? Что в твоей голове происходило, когда ты держал колено на шее моего брата? Почему, когда ты знал, что он больше не представляет угрозы, когда он был в наручниках, почему ты не поднялся? Почему остался там же, где был?» — сказал один из братьев Флойда, Терренс.

В свою очередь мать подсудимого в ходе своего выступления заявила, что обвинения ее сына в расизме и жестокости являются безосновательными. А адвокат Эрик Нельсон заявил, что Шовин — ветеран армии США без преступного прошлого, с наградами за доблесть и спасение жизней.

Ожидалось, что судья даст Шовину от 20 до 25 лет. Максимальный срок предлагали дать Шовину братья погибшего Флойда — 40 лет. Прокурор требовал 30. В среднем за подобные преступления в США дают 12,5 лет тюрьмы.

Суд присяжных

В апреле 2021 года присяжные единогласно признали его виновным в умышленном убийстве, непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени – грубом неуважении к жизни человека, повлекшем смерть по неосторожности. По мнению ряда юристов, Дереку Шовину грозило до 40 лет лишения свободы.

Ранее, в марте, главный судмедэксперт округа Хеннепин штата Миннесота Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотиков.

Адвокат Шовина подчеркивал, что задержанный мог скончаться именно из-за болезни сердца или употребления фентанила и метамфетамина.

Доктор Мартин Тобин, пульмонолог, который выступал со стороны обвинения, в свою очередь объяснил, что именно происходило с Флойдом и его дыханием, пока его шея находилась под коленом Шовина. «Даже здоровый человек умер бы, если бы подвергся тому, чему подвергся Флойд», — отмечал он.

Судья Питер Кэхилл постановил, что Шовин злоупотребил служебным положением и обращался с Флойдом «с особой жестокостью». Он также согласился с прокурорами в том, что преступление было совершено группой лиц, включая других полицейских, и в присутствии детей. Кроме того, то, как удерживали Флойда, когда на него навалились трое полицейских, а Шовин держал свое колено на его шее, названо непосредственной причиной смерти потерпевшего.

Президент США Джо Байден посчитал обвинительный вердикт коллегии присяжных по делу о смерти Джорджа Флойда справедливым. Такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего. Разговор опубликовал в Twitter адвокат семьи Бен Крамп.

«Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость», – сказал Байден.

46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда задержали в мае 2020 года, когда он предположительно пытался расплатиться поддельной купюрой достоинством в $20. Полицейские повалили его на землю, надели на него наручники, и один из офицеров — Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации. Его смерть стала поводом для массовых протестов под эгидой движения Black Lives Matter, направленных против президента Дональда Трампа и полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Последние слова Флойда «Я не могу дышать» стали одним из лозунгов движения. Впоследствии задерживавших Флойда полицейских — кроме Шовина, еще троих — уволили со службы и отдали под суд.