Независимая экспертиза и суд: как добиться медотвода от прививки

Врачи массово отказываются предоставлять пациентам справки о противопоказаниях к вакцинации. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский.

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«Люди обращаются к нам постоянно, говорят, что пока не могут получить медотводы — медики им отказывают. Его и так гарантированно получить невозможно — все зависит от врача и что ему сказало руководство. К тому же список противопоказаний к вакцине небольшой. Людей смущает то, что вакцины не прошли три фазы испытания и в этой ситуации, поскольку это похоже на эксперимент, ни о каком принуждении речи и быть не должно», — сказал он.

При этом оспорить отказ в выдаче медотвода в нынешних реалиях невозможно, считает Саверский. «Мы ничего сейчас сделать не можем, чтобы помочь в той правовой парадигме, в которую нас загнали — уже есть решение КС, которое сохраняет за главой региона возможность ограничения прав граждан при режиме повышенной готовности», — пояснил он.

Вместе с тем юристы подчеркивают: если у пациента есть показания к медотводу от прививки, врач не имеет права отказать ему в выдаче справки.

Ведь в случае осложнений или смерти человека ему грозит наказание по статьям 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» или 293 УК РФ «Халатность».

«Ни один здравомыслящий врач не возьмет на себя ответственность за развитие побочных эффектов у такого пациента. Есть клинические рекомендации и алгоритм действий, по которым дают запрет», — сообщила «Газете.Ru» медюрист Юлия Стибиткина.

«Если врач по каким-то причинам врач отказал в медотводе, можно пройти независимую экспертизу о состоянии здоровья и впоследствии попытаться оспорить решение медика в судебном порядке», — добавил медюрист Олег Печерей.

Если у вас все же получилось заверить противопоказания к вакцинации, врач из госбольницы внесет эту информацию в электронную медкарту, и вскоре на сайте Госуслуг автоматически сгенерируется QR-код, который может понадобиться при посещении общественных мест.

«В случае, если вы обслуживались в частной клинике, то просто нужно взять выписку из медкарты, принести в госполиклинику — там зафиксируют вашу историю болезни, внесут данные в базу и выпишут справку», — подчеркнула Стибиткина

Противопоказания к любой вакцине от коронавируса, согласно официальным рекомендациям Минздрава, разделяют на абсолютные и относительные.

«Абсолютными считаются острые респираторно-вирусные инфекции с температурой, выраженные аллергические реакции — отек Квинке, анафилактический шок на определенные компоненты вакцины — и обострение некоторых заболеваний, в том числе и инфекционных: например, ротавируса», — напоминает врач-инфекционист Анастасия Новикова.

Относительные противопоказания — у пациентов с аутоиммунными, воспалительными, ревматологическими заболеваниями, людей с проблемами свертываемости крови. Перед прививкой им необходимо посетить врача, и если он одобрит, то подобрать препараты, которые облегчат и предупредят побочные эффекты.

Больные раком крови, которым пересадили красный костный мозг, могут привиться через 3-6 месяцев после трансплантации, если они не принимают иммуносупрессивные препараты.

Всем остальным пациентам с онкологическими заболеваниями можно прививаться, если они не проходят лечение либо за две недели до его начала. Вакцинация противопоказана при химиотерапии, поскольку организм не даст выработаться антителам, уточнила Новикова.

«Кормящие детей женщины и несовершеннолетние — до сентября 2021 года эти группы запрещено вакцинировать. К этому времени разработчики обещают проработать этот вопрос — возможно, они будут допущены к прививке», — заключила врач.