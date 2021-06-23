Анализы, прогулки и витамины: как восстановиться после COVID-19

При постковидном синдроме — вне зависимости от того, как у пациента протекала болезнь — может развиться до 55 негативных сценариев. Чаще всего он проявляется в усталости (78%), недомогании после физических нагрузок (71%), нарушении памяти (57%) и неспособности работать (68%), сообщал «Коммерсанту» председатель правления Российского респираторного общества Александр Чучалин.

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Четких рекомендаций по диагностике и лечению постковидного синдрома нет ни в одной стране. «Как правило, этим занимаются сразу несколько специалистов. Начать обследование лучше с терапевта — он подскажет, к каким врачам обращаться далее», — пояснила «Газете.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова.

Вместе с тем всем переболевшим COVID-19 следует сдать общий и биохимический анализ крови, анализ на C-реактивный белок и ферритин, советует терапевт Ирина Егорова.

«В общем анализе крови прежде всего важен уровень лейкоцитов, которые показывают состояние иммунитета, и скорость оседания эритроцитов — она отражает воспаления в организме. При биохимии крови на них реагирует C-реактивный белок. Нам интересен и ферритин — этот показатель указывает на тяжесть воспалительного процесса», — сообщила она «Газете.Ru».

Важно отслеживать и коагулограмму, то есть показатели свертываемости крови, так как при COVID-19 часто развиваются тромбозы, добавляет Егорова.

Коронавирус также активно атакует нервную систему, одно из самых частых последствий — нарушения в обонянии и вкусе. Для избавления от этой проблемы следует проводить ежедневные тренинги.

«Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус, полностью концентрируясь на ощущениях», — сообщила «Газете.Ru» врач-невролог Гульнара Ахмадеева.

Контролировать стоит и артериальное давление. «COVID-19 повреждает выстилку сосудов, поэтому одни из поздних осложнений ковида — васкулиты, то есть различные поражения сосудов. Это могут быть как кожные проявления, так и колебания артериального давления», — отмечает Егорова.

В этом случае пациентам назначают противовоспалительные, подавляющие иммунитет препараты либо средства для улучшения кровотока.

Еще одним неприятным осложнением COVID-19 может стать фиброз легких — после пневмонии образуются рубцы, которые нарушают дыхание.

При фиброзе назначают три препарата: инъекционный лекарственный «Лонгидаза» и пероральные в форме БАДов — российский «Комплекс ферментов Биокаскад» или немецкий «Вобэнзим», говорит врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Чем раньше начато лечение, тем меньше последствий будет в дальнейшем.

Также после перенесенного коронавируса следует пропить комплекс поливитаминов — они улучшают общее состояние организма. Необходима и аскорбиновая кислота, так как она является универсальным антиоксидантом — веществом, которое не дает разрушаться клеткам, напоминает Егорова.

В случае бессимптомного или легкого течения коронавируса не требуется сдавать дополнительных анализов или принимать восстанавливающие препараты, говорит иммунолог Мария Польнер

«В реабилитации после легких форм важно соблюдать основные правила: правильное питание, размеренный режим сна, труда и отдыха, умеренные физнагрузки и прогулки на свежем воздухе. Иногда полезна ЛФК», — сообщила она «Газете.Ru».

С ней согласилась и Егорова. В жаркую погоду, установившуюся в центральном регионе, она советует избегать перегрева.

«Загорать не следует — хоть на таком солнце необходимый организму витамин D и выработается, ультрафиолет принесет больше вреда. Кроме того, никто не отменял питьевой режим — 1,5-3 литра воды в день. Ни газировки, ни сока — просто кипяченой или минеральной воды либо несладкого холодного зеленого чая», — заключила терапевт.