Многодетные отцы могут получить право досрочного выхода на пенсию

Папам тоже

В Госдуме предлагают назначать пенсии многодетным отцам с 57 лет. Соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в конце недели, рассказал «Газете.Ru» его автор, депутат Максим Зайцев.

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«Принятие такого закона позволит оказать реальную помощь многодетным отцам и в целом окажет положительное воздействие на демографическую ситуацию в России», — сказал он.

После реформы 2018 года пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться и к 2028 году составит 60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин.

Однако, согласно закону «О страховых пенсиях» за отдельными категориями граждан сохранено право на досрочный выход на пенсию. Например, женщины, которые родили и воспитали четверых детей до восьми лет, могут получать пенсионные выплаты уже с 56 лет при условии 15-летнего трудового стажа. По аналогии с ними матери троих детей имеют право выйти на пенсию с 57 лет.

«При этом, что касается категории многодетных отцов, то они не являются наравне с женщинами льготными лицами, имеющими право на досрочное назначение страховой пенсии, за исключением случаев, если мужчины являются опекунами инвалидов с детства или лицами, являвшимся опекунами инвалидов с детства», — пояснил Зайцев.

Законопроект призван устранить эту дискриминацию и назначить пенсию для мужчин, которые воспитали трех и более детей, в 57 лет при условии 15-летнего трудового стажа.

«Поддержка должна быть прямой»

Председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок сочла инициативу «сомнительной».

«Если ухаживал за ребенком вместо супруги, это уже включается в его пенсионные основания (отцы-одиночки получают пенсию по потере кормильца в случае смерти супруги или алименты в случае развода – «Газета.Ru»). Ранний же выход многодетных мужчин на пенсию – неправильная история, на мой взгляд», — заявила она.

Поддержку многодетных семей, по мнению Починок, стоит осуществлять прямыми выплатами, а не через пенсии.

«Если бы были введены ежемесячные выплаты на каждого ребенка – это стало бы реальным доходом семей, за счет которого они смогли бы улучшать условия жизни», — пояснила она.

«Предоставить возможность надо»

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ, заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Сергей Смирнов, напротив, поддержал инициативу.

«Мне кажется, что в таком гендерном выравнивании ничего плохого нет. Когда много детей – это все равно огромная нагрузка и в физическом, и в финансовом смысле. Конечно, один человек будет сидеть и ждать этих 57 лет, чтобы выйти на пенсию и больше не работать, другой же продолжит трудиться, чтобы обеспечить семью. Но предоставить такую возможность надо», — пояснил он.

Однако, отметил он, возможно, имеет смысл «детализировать параметры», чтобы отцы с разным числом детей выходили на пенсию в разное время. Например, в 57 обеспечить такое право родителю пятерых сыновей и дочерей, в 58 – четверых, в 59 – троих.