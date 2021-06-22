Привитые чихают: ученые назвали необычный симптом COVID-19

О новом симптоме, характерном для привитых от коронавируса, рассказало приложение ZOE COVID Symptom Study, специализирующееся на изучении COVID-19.

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Как показало исследование, данные которого приводит британский таблоид The Express, сам факт вакцинации уже доказал свою эффективность. Однако не секрет, что привитые люди могут повторно инфицироваться, при этом с большой долей вероятности за счет вакцины они перенесут заболевание легче. Специалистам исследовательской группы в свою очередь удалось установить один симптом, который поможет привившимся понять, что они заразились коронавирусом.

Так, у вакцинированных, заразившихся COVID-19, наблюдается частое чихание, что может быть верным признаком инфицирования. Поясняется, что в большинстве случаев чихание не относится к симптомам коронавируса и больше актуально для простуды и аллергии.

Но людям, сделавшим прививку и чихающим без логичного объяснения причин, стоит обратить на это особое внимание.

«Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не однозначный симптом, потому что чихание очень распространено. Особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», — говорится в выводе исследователей.

Тем не менее ученые призывают не забывать, что в подавляющей части случаев стоит быть внимательным к другим симптомам, говорящим о COVID-19.

Наиболее частыми классической разновидности инфекции остаются: аносмия и дисгевзия (то есть изменение или утрата запаха и вкуса соответственно), высокая температура, сухой кашель, непривычная утомляемость, головная боль, а также боль в груди, горле или мышцах, сбивчивое дыхание, отсутствие аппетита, насморк, красные и болезненные пальцы рук и ног и нарушение желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос).

Российский Минздрав на своих официальных ресурсах подчеркивает, что течение COVID-19 наиболее часто схоже с ОРВИ или гриппом.

Ученые из других стран неоднократно отмечали редкие симптомы, с которыми сталкиваются пациенты с коронавирусом.

Испанские специалисты из мадридского полевого госпиталя выяснили, что иногда больные обращаются с жалобами на опухание и воспаления языка, а также бугорки и пятна на нем. У части пациентов наблюдалось ощущение жжения в ладонях и ступнях. В то же время испанцы не рекомендуют использовать эти симптомы как однозначный индикатор COVID-19, поскольку обнаружены они были только у определенной категории больных — это взрослые с пневмонией.

Доцент американской медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт, говоря о нетипичных клинических проявлениях COVID-19, назвала внезапные провалы в памяти, бессонницу, необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тел и выпадение волос. А ученые из Университета Ливерпуля предположили, что нетипичное поражение поджелудочной железы тоже может быть связано с коронавирусом, но относится это в основном к заразившимся, которые страдают ожирением.

Вместе с тем доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин в разговоре с агентством «Москва» говорил, что распространенным явлением становятся болезни желудочно-кишечного тракта у уже перенесших коронавирус пациентов, которые ранее с такими проблемами не сталкивались.

Важно и то, что в этом году доминирующей разновидностью COVID-19 становится так называемый «индийский» штамм. У «Дельты», в последний месяц широко распространившейся по России, симптомы отличаются существенно. В сравнении с уханьским вариантом, у заразившегося «Дельтой» зачастую не пропадает обоняние, а течение инфекции напоминает желудочное отравление: они сталкиваются с болями в животе, поносом, диареей.

Возможны варианты, при которых у пациентов возникают тромбы, приводящие к гангрене, и нарушения слуха.

Непосредственно в Индии на фоне вспышки «Дельты» также столкнулись с эпидемией «черной плесени», темпы заражения которой выросли на 150%. Это грибковое заболевание называется мукормикоз и наиболее часто поражает больных COVID-19 в связи с тем, что иммунная система заболевших коронавирусом ослаблена, тем самым более восприимчива к грибковым заболеваниям. Необходимо понимать, что это не однозначный признак COVID-19, а скорее его последствие.

«Черная плесень» вызывает такие симптомы, как почернение кожи лица, затрудненное дыхание, потеря веса, кровотечения. Последствия мукормикоза опасны: инфекция может привести к слепоте, удалению носа, глаз и части челюсти. Нередки и летальные исходы. Кроме «черной плесени», на территории Индии обнаружили еще три «цветных» постковидных грибка — «зеленый», «белый» и «желтый». Это потенциально смертельные и более опасные формы заболевания и, более того, могут сосуществовать одновременно в организме человека.

Впрочем, как утверждают медики, России «плесень» не угрожает, так как появление грибковых эпидемий характерно для стран с антисанитарными условиями проживания и с жарким климатом.