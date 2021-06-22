Кто лучший вожатый: 22-летняя девушка убила подругу в подмосковном лагере

22-летняя вожатая подмосковного детского лагеря Александра Осипова, которая убила подругу из-за спора, была долгое время знакома с жертвой — 20-летней Аллой Филатовой. Девушки неоднократно вступали в конфликты — иногда они перерастали в драки, рассказала «Газете.Ru» подруга Филатовой Юлия.

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«Когда мы только начали жить вместе на первом курсе, мы хорошо общались с Аллой. Потом она познакомилась с Сашей — она мне сразу показалась не очень хорошей девочкой. Это прослеживалось и в поведении, и в общении — они постоянно ругались. При этом Саша ненавидела меня и даже говорила Алле, что хочет убить меня из-за того, что я с ней дружу», — сообщила она.

По словам Юлии, Осипова была очень грубой — в ссорах могла оскорбить или ударить.

«Они вроде с Аллой дружили, но каждая мелкая ссора, и они могли подраться — когда в шутку, когда нет. Обматерить друг друга — это для них нормально. Сама по себе Саша — мужиковатая и очень грубая. Она однажды моему молодому человеку пригрозила вломить в жбан. Либо другая ситуация, как она ночью выгнала со своего дня рождения пьяную Аллу. Она хотела остаться ночевать, но Саше что-то не понравилась и она ее пинком под зад вытолкнула из квартиры, а ехать ей было очень далеко», — говорит девушка.

Об Алле ее знакомые отзываются как о милой и неконфликтной девушке, которая мечтала стать педагогом и родить детей. Она училась на третьем курсе физико-математического факультета МГОУ. «Планировала работать в школе, была нацелена помогать маме. Очень хотела своих детей и в принципе их любила. У нее всегда очень хорошо шла учеба, ей прям это давалось», — подчеркнула Юлия.

«Запомнилась мне очень улыбчивой, доброй и отзывчивой девушкой», — сообщила «Газете.Ru» приятельница Анастасия.

«Она была очень приятной девушкой, неконфликтной, со всеми одноклассниками была в хороших отношениях. Мы все в большом шоке», — отмечает бывшая одноклассница Екатерина.

«С Аллой я занималась в музыкальной школе на театральном отделении. Милая, скромная девушка, с которой было интересно находиться рядом», — добавляет подруга Алена.

Трагедия произошла в детском оздоровительном лагере «Доброе» в одноименном поселке в ночь на 22 июня — в последнюю ночь смены, пишет Life.Ru со ссылкой на источник.

Накануне в 20.00 в лагере прошел прощальный концерт и дискотека. В 01.00 всех детей уже уложили спать, после чего была планерка среди вожатых. Обе девушки находились в хорошем настроении и после беседы ушили в свою комнату, где стали распивать алкоголь.

Однако вскоре между ними произошел спор о том, кто лучший вожатый, передавал источник ТАСС в правоохранительных органах. Разгневанная Осипова схватила нож и нанесла Филатовой три удара в грудь.

«Она начала говорить: «С тобой вообще никто общаться не хочет. Почему я должна сидеть?» Я начала нервничать — взяла нож и дальше я, получается, просто подошла к ней..», — сообщила позже Осипова на допросе в СК.

Как пишет Life, затем Алла выбежала в коридор, после чего коллеги начали оказывать ей первую помощь, Александру было решено запереть в отдельной комнате.

Мать задержанной позже сообщила, что ее дочь проходила в лагере летнюю практику от университета. Александра часто жаловалась на плохие отношения в коллективе и непослушных воспитанников, но уехать не могла — боялась, что ее отчислят из МГОУ. «Она не очень общительный человек. В последнее время я уже стала опасаться», — сказала ее родственница в беседе с РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» — Осиповой грозит до 15 лет лишения свободы. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.