Под Нижним Новгородом уголовник зарезал женщину — бывшего морпеха США

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве американской студентки Кэтрин Илейн Сироу. Об этом сообщает портал NN.RU.

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«Ее тело показал мужчина, которого заподозрили в убийстве», — говорится в сообщении.

Сироу пропала 15 июня, перед исчезновением она успела отправить матери SMS, сообщив, что едет в машине с неизвестным. «Надеюсь, меня не похитили», — сказала она.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца. Он сознался в преступлении и показал место убийства. По словам мужчины, он приехал к Сироу три дня назад и нанес несколько ударов ножом в горло. Ранее 44-летний мужчина был судим за разбой и изнасилование.

По его словам, Сироу угрожала ему, что напишет заявление в полицию после изнасилования на вечеринке. Однако, добавил подозреваемый, связь между ними произошла якобы «по обоюдному согласию».

35-летняя Кэтрин Илейн Сироу приехала в Нижний Новгород учиться на юриста в ННГУ в 2019 году. Проживала в городе Бор Нижегородской области. СМИ сообщали, что до приезда в Россию Сироу служила в морской пехоте США снайпером, могла иметь командировки в Сирию и Ирак.

В нижегородском вузе Сироу училась в магистратуре, подрабатывая репетиторством.

Гибель американцев в России

СМИ неоднократно сообщали о гибели или исчезновении американцев в России. Иногда их смерти не имеют признаков насилия — в январе 2011 года в квартире на Цветном бульваре в Москве нашли мертвым пожилого юриста 1957 года рождения.

Весной 2012 года в Екатеринбурге в смотровой яме в бесхозном гараже полиция нашла тело неизвестного мужчины с перерезанным горлом и раскроенным черепом. Труп был закован в наручники. При нем нашли обгоревший американский паспорт и три телефона.

Впоследствии личность погибшего была установлена — как сообщал «Коммерсантъ», убит был бизнесмен Джордж Якубян. Он прилетел в Екатеринбург на деловые переговоры по приглашению блогера Василия Федоровича. Американца встретили в аэропорту, вывезли в лес, ограбили и убили. Впоследствии банду Федоровича смогли задержать и осудить, блогер признал свою вину.

В 2016 году американский студент Колин Мэдсен пропал в горах Бурятии, путешествуя там с друзьями. Адвокаты до сих пор утверждают, что его смерть носила насильственный характер, хотя следствие считает, что он погиб случайно. На теле человека были найдены многочисленные ушибы, силовики заявляют, что он употреблял марихуану и умер от переохлаждения. Адвокаты же говорят, что погибший Мэдсен вел здоровый образ жизни, не пил и не курил. Кроме того, он был опытным путешественником, а в ночь его исчезновения было тепло. На его теле были найдены пятна, напоминающие следы удушения, но эксперты это никак не объясняли. Дело по-прежнему остается закрытым.