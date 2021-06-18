Профессора РАНХиГС ввели в дело Инвестбанка

Бывший заместитель председателя Центробанка Константин Корищенко, являющийся заведующим кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, помещен в СИЗО на два месяца по решению Тверского районного суда Москвы по обвинению в растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка.

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Максимальная санкция по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, организованные группой либо в особо крупном размере», по которой проходит Корищенко, предусматривает 10 лет заключения.

Расследование в отношении Корищенко не связано с его деятельностью в вузе, подчеркнул проректор университета Иван Федотов.

«По информации от следственных органов в настоящий момент в отношении Константина Корищенко ведутся следственные действия, не связанные с его работой в РАНХиГС», — приводит его слова ТАСС.

В рамках того же дела в Москве силовики задержали предпринимателя Максима Пальчуна, полный тезка которого, по данным РБК, владеет двумя сельскохозяйственными кооперативами (СПК «Жнец» и СПК «Жуковский»).

Он также является генеральным директором 12 работающих и ликвидированных компаний, занимающихся растениеводством, разведением скота, производством молока (ООО «Молоко»), поставками продуктов и операциями с недвижимостью (ЗАО «Дельта-Строй», «Международный инвестиционный клуб развития»). Причем действующие предприятия имеют в СПАРК статус проблемных.

В феврале прошлого года по обвинению в хищении 3,2 млрд руб. из Инвестбанка были задержаны бывший владелец кредитного учреждения, а ныне – президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев, экс-вице-президент банка Сергей Зайцев, а также бывшие члены наблюдательного совета Григорий Юсуфов и признавший вину Владимир Гезин. Всех они позже были арестованы.

Менделеева сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали в его коттедже на Рублевке, а Юсуфова, Зайцева и Гезина в московских квартирах.

По данным следствия, Менделеев сам «разработал механизм хищения» средств и руководил группой.

Схема состояла в выдаче подконтрольным Менделееву фирмам-«однодневкам» («Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другим) заведомо невозвратных кредитов. Кредиты им выделялись с 30 марта по 15 августа 2012 года. Все средства, по версии следствия, Менделеев выводил за границу.

Расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, тогда УМВД ЦАО завело уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тремя месяцами ранее у банка была отозвана лицензия из-за «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения», сообщает «Коммерсант».

Дыра в капитале кредитного учреждения составила 63,4 млрд руб. При этом на время отзыва лицензии банк занимал 80-е место среди российских кредитных учреждений по размеру активов (75,6 млрд руб).