Бесковидные рестораны и запрет массовых мероприятий: как Москва борется с COVID-19

В России продолжает расти количество новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки, по данным оперативного штаба, по всей стране коронавирус выявлен у 17 262 человек — это максимум с 1 февраля и более чем на 3 тыс. больше, чем было накануне.

Реклама

Количество летальных исходов возросло до 453 человек, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в марте. Выздоровели за сутки 10 954 человека.

Наибольшее число новых случаев приходится на Москву, их количество за сутки составило 9056. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Московская область и Санкт-Петербург идут следом (1254 и 970 случаев).

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что, хотя пока московским властям удается справляться с ситуацией, город находится «близко к более жестким решениям» и «более жестким ограничениям».

Какие объекты закроют

На фоне этого 18 июня руководство столицы объявило о продлении действующих ограничительных мер (они касались игровых комнат, детских площадок в парках, зоопарков, фудкортов и ночных заведений), а также о введении ряда новых. С сегодняшнего дня и до 29 июня включительно под временное закрытие попадают крупные досуговые объекты: концертные площадки, танцевальные зоны, а также фан-зоны Евро-2020 для болельщиков. Это те территории, на которых невозможно контролировать посадочные места.

Уточняется, что запрет не коснется учреждений культуры, поскольку театры и кино могут полноценно функционировать с соблюдением санитарных правил (рассадка не более 50% зрителей и обязательный масочный режим).

Общая численность даже допустимых массовых мероприятий при этом ограничивается до 1 тыс. человек.

«Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется», — объяснил свое решение мэр Москвы.

Также в силу вступает указ, прекращающий с 21 июня режим нерабочих дней. Ранее правительство продлевало выходные дни с 15 по 19 июня на фоне стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Приоритет городского руководства — ревакцинация населения.

Послабления для ресторанов

В столице также решили опробовать новый для страны формат «бесковидных» точек общественного питания, для которых не будут действовать никакие ограничительные меры (кроме ношения масок и перчаток персоналом), в том числе может осуществляться ночное обслуживание гостей.

Этот статус получат заведения, 100% сотрудников которых вакцинируются от коронавируса. Поскольку 60% работников, по словам Собянина, являются мигрантами, ведется работа по получению разрешения на введение вакцины и им.

Отмечается, что доступ в такие зоны будет не для всех: предлагается пускать в рестораны и кафе только привившихся посетителей, либо уже переболевших COVID-19 с антителами в организме, а исключение составят только несовершеннолетние — они смогут посетить заведение, но только в сопровождении родителя или другого законного представителя. Для прохода на территорию потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Подобная практика, по словам Собянина, уже реализуется во многих европейских странах. В первую неделю в эксперименте в Москве примут участие 20-30 ресторанов, которые признают «бесковидными».

«За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», — говорится в заявлении мэра.

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, присутствовавший на встрече с мэром, в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что идею «бесковидных» заведений предложили сами рестораторы. Они сошлись во мнении, что с точки зрения финансов эта мера выгоднее, чем повторный локдаун.

«Насколько это будет сразу экономически выгодно, не знаю, потому что, к сожалению, вакцинируется сейчас немного людей на сегодняшний момент, и в основном вакцинируются взрослые 60+, а до 60 лет мало вакцинируются. <…> Думаю, что это точно надо делать, потому что мы понимаем ситуацию в городе, и это точно лучше, чем локдаун, — считает Васильчук.

Темпы вакцинации растут

Как проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице после введения обязательной иммунизации для определенных категорий граждан наблюдается позитивный рост записи на вакцинацию.

По сравнению с прошлой неделей, за последние сутки количество записавшихся на вакцину увеличилось на 40%, что эквивалентно примерно 42 тыс. жителей столицы.

«Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации», — подчеркнула Ракова в ходе беседы с журналистами.

Кампания по обязательной вакцинации, напомним, была объявлена Москвой и несколькими другими регионами 16 июня. Она предполагает, что в течение месяца как минимум 60% (порядка 2 млн жителей столицы) работников некоторых сфер, включаю общественный транспорт, госслужащих, общепиты и торговые услуги, должны уколоться первым компонентом вакцины.