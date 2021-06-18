Вакцина в виде пастилы и защита от индийского штамма: в России изучают новые способы защиты от COVID-19

48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ разрабатывает препарат против коронавируса в форме жевательной резинки. Кроме того, сообщает со ссылкой на источник «РИА Новости», идет работа над мукозальной вакциной от COVID-19 в форме пастилы.

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«Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата» должно гарантировать положительный эффект, считают в институте.

«Сладкая» вакцина может стать шестым российским препаратом для формирования иммунитета к коронавирусу.

Напомним, НИЦЭМ им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи 26 апреля получил патент на интраназальную вакцину от COVID-19. Ее планируют зарегистрировать в 2022 году.

Сейчас же привиться можно «Спутником V» и «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной» и «Ковиваком».

Состав вакцины менять не будут

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему состав отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируют менять из-за новых штаммов. Его слова приводит .

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм», — заявил он в беседе с «Известиями».

По словам ученого, создание новых версий «Спутника V» — «дело неблагодарное». Гораздо более эффективной мерой, добавил он, будет поддержание высоких титров антител с помощью существующего препарата. При их снижении стоит снова привиться.

В конце апреля Гинцбург заявил, что «Спутник V» будет эффективен и против индийского штамма коронавируса.

17 июня в Twitter вакцины «Спутник V» было заявлено, что разработчики препарата скоро представят другим производителям вакцины «второй укол, разработанный против индийского штамма коронавируса Дельта». Ученые утверждают, что будущее — за «коктейлями» вакцин, комбинациями нескольких прививок.

Московский штамм

16 июня в центре Гамалеи сообщили, что в Москве циркулируют несколько штаммов коронавируса, а не только «классический» уханьский. Александр Гинцбург заявил, что лабораторные исследования показывают высокую эффективность отечественной вакцины в отношении индийского штамма.

Одновременно с этим группа врачей из Национальной службы здравоохранения Шотландии пришла к выводу, что индийский штамм опаснее другой мутации коронавируса — британской.

Как отмечается в их статье в журнале Lancet, у тех, кто заболел индийским штаммом COVID-19, риск госпитализации в два раза выше в сравнении с теми, кто заразился британским вариантом.

«Он [индийский штамм] превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», — сказала в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, основными причинами интенсивного роста заболеваемости коронавирусом в Москве являются пренебрежительное отношение к мерам профилактики, а также интенсивность сезонной миграции населения.

Почему можно заболеть после прививки

14 июня Роспотребнадзор признал, что после вакцинации от коронавируса можно заболеть COVID-19. «После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — говорится в сообщении.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее заявил «РИА Новостям», что некоторые люди реагируют на прививку аномально.

«Причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал он. Врач добавил, что большая инфицирующая доза «способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту».

При этом если человек заболел после первой дозы вакцины, то второй укол ему не потребуется — уровень антител будет достаточно высоким, отмечали в Роспотребнадзоре.

Ревакцинация

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев в начале июня предположил, что через некоторое время людям, которые прививались от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация.

«Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут», — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Чиновник добавил: «Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме «Спутника V»], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем».

8 июня в в Минздраве РФ отметили, что оба препарата — «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно применяться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими.