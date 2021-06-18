Взрыв и сильное возгорание: что известно об аварии на газопроводе в Луганске

В ночь на 18 июня в центре Луганска прогремел мощный взрыв неустановленного происхождения на газопроводе, расположенным в районе парка имени Первого Мая. Он сопровождался сильным открытым возгоранием. Рядом находится колесо обозрения, которое, по неофициальным данным, не пострадало. Кадры аварии в ЛНР попали на видео.

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В пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз» уточнили, что в результате ЧП больше четырех десятков объектов, включая жилые дома, остались без газоснабжения.

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект», — говорится в сообщении «Луганскгаза» в Telegram-канале.

В социальных сетях жители Луганска пишут, что взрыв прогремел примерно в 2:10. Согласно заявлению компании, в 6.30 пожар удалось ликвидировать, после чего специалисты предприятия приступили к ремонтным работам по возобновлению подачи газа. Планируется, что отключенным абонентам восстановят газоснабжение по завершении этих работ, сколько они могут занять времени — неизвестно.

На текущий момент причина взрыва на газопроводе не установлена — на месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства случившегося. О возможных пострадавших также не сообщается.

В сети сообщают, что близлежащий путепровод по состоянию на 8.30 заблокирован блокпостами полиции, возле объекта также находятся сотрудники МЧС.

Это не первая газовая авария в Луганской народной республике за 2021 год.

Так, в ночь на 15 января неподалеку от села Глафировка в Лутугинском районе Луганской области произошел взрыв отвода магистрального газопровода «Лутугино – Хрящеватое», в результате чего случился масштабный пожар, продлившийся больше четырех часов. Пострадавших и жертв удалось избежать, однако без газового обеспечения тогда остались жители ближайших сел, административного центра и города Лутугино, в общей сложности — девять населенных пунктов.

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева впоследствии назвала аварию на газопроводе в Лутугино «подрывом». Местные ведомства произошедшее квалифицировали как теракт.

Спустя ровно месяц по улице 2-я Беломорская в районе Малая Вергунка Луганска взорвался газораспределительный узел с последующим возгоранием. В районе происшествия в результате срабатывания систем защиты были обесточены несколько объектов, к полудню газоподачу восстановили.

В ЛНР утверждают, что причиной аварий стала диверсия. В Луганском информационном центре также отметили, что целью неизвестных был «подрыв экономической безопасности и обороноспособности республики».

Что касается диверсий на территории ЛНР, то 11 июня, вскоре после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, в районе населенного пункта Голубовское нападению подвергся наблюдательный пост народной милиции со стороны диверсионной группы Вооруженных сил Украины. Пять военнослужащих самопровозглашенной республики были убиты.

После произошедшего Москва обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом осудить «бессмысленное и жестокое» нападение, которое стало нарушением Минских соглашений.

«Все погибшие не являлись профессиональными военными, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня. Без отцов остались четверо детей. <...> Вызывает глубочайшее сожаление, что всплеск диверсионной активности произошел на фоне некоторого снижения напряженности в Донбассе и уменьшения количества обстрелов, в том числе с применением тяжелого вооружения», — говорится в официалом заявлении постоянного представительства РФ при ООН.

Москва также обратила внимание на военную связь Украины и США: с 13 апреля подготовкой украинских снайперов занимаются американские военные специалисты в Мариуполе, а компании из Штатов поставляют минобороны Украины боевое снаряжение.