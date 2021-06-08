Чем россияне смогут ревакцинироваться от коронавируса

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев предположил, что через некоторое время людям, которые прививались от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация.

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«Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут», — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Чиновник добавил: «Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме «Спутника V»], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем».

В то же время Гриднев пояснил, что распространение «Спутника V» более масштабное, как и поставки этого препарата по российским регионам, так как промышленное производство этой вакцины гораздо больше, чем остальных трех, зарегистрированных в России.

В министерстве впоследствии прояснили слова замглавы ведомства. «Обе вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт» — могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», — говорится в сообщении.

Помимо «Спутника V», который разработали специалисты Центра им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи, российские ученые создали «Ковивак», «Эпиваккорона» и «Спутник Лайт». Все вакцины получали регистрацию в экстренном порядке — до окончания третьей фазы клинических испытаний. Власти сочли это целесообразным, так как первые две фазы дали положительный результат.

На данный момент все четыре стадии исследований — доклиническую (на животных) и три клинических (на людях) — прошел только «Спутник V». «Эпиваккорона» проходит третью фазу, «Ковиваку» она только предстоит. Международные клинические испытания «Спутника Лайт» начались 19 февраля.

«Спутник V» — это вакцина, которая первой в мире была зарегистрирована страной-создателем на своей территории. Комбинированная векторная вакцина состоит из двух доз. В составе препарата — аденовирусы-векторы, которые не могут размножаться. Именно они доставляют в организм ген коронавирусного S-белка.

После прививки организм производит этот белок, а иммунная система на него реагирует, вырабатывая антитела, которые считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению. Тем не менее специалисты подчеркивают, что прививка на 100% не защищает от заражения вирусом — она помогает перенести заболевание в более легкой форме, снижая риск летального исхода.

«Эпиваккорона» — это пептидная вакцина, которая не несет в себе биологического агента. Препарат состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов). Благодаря им иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и борется с вирусом.

Вакцина «Ковивак» является цельновирионной. Она основана на коронавирусе SARS-CoV-2, лишенном инфекционных свойств, но способном вызвать иммунную реакцию. Таким образом, препарат формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

Эта вакцина уже поступила в гражданский оборот. 25 мая стало известно, что прививку этим лекарством можно поставить в Санкт-Петербурге.

В администрации города сообщили, что в Питер прибыла первая партия «Ковивака» в объеме 9,3 тыс. доз. Уже 26 мая вакцина должна была быть распространена по всем районам города. Интервал между инъекциями составляет две недели, в отличие от «Спутника V» и «Эпиваккороны» — в случае с ними между приемами препаратов должны пройти три недели.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» создана на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Этот препарат — первый компонент «Спутника V», который не требует введения второй дозы. Применять его планируется для вакцинации уже переболевших, чтобы поднять у них уровень антител. 20 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в скором времени — возможно, в июне — вакцина поступит в гражданский оборот. Регистрация препарата прошла 6 мая.