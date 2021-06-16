«Сами понатащили»: почему скакнула заболеваемость COVID-19 в России

— Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нынешний рост заболеваемости в Москве и других регионах России вызван московской разновидностью коронавируса, измененным «индийским» штаммом. Вы согласны с ним?

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Профессор вирусологии Александр Чепурнов: пока рано говорить, что именно новая разновидность привела к вспышке, то есть распространилась по всей стране — это невероятно.

Нынешний прирост я отношу к совершенно другому: наложились определенные геоклиматические условия, которые дали толчок.

Мы подошли к тому сезонному моменту в климатическом отношении, который соответствует ускорению размножения вируса. В Европе это произошло раньше и уже свернулось.

Почему в этом году так, я, честно говоря, не очень понимаю — в 2020 году этот фактор сошел на нет в середине июня. То есть это связано не с тем, что мы перестали маски носить или ослабили эпидрежим, ведь мы уже месяца два с вами живем так и при этом у нас совершенно не менялся уровень прироста.

Завлабораторией биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи Александр Бутенко: это очень странно. В европейских странах, где ситуация была критической, уже идет значительный спад. Почему так разнятся показатели, понять невозможно. Можно объяснить снижением дисциплинарной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Расслабились люди. И, конечно, тем, что слишком мало привитых людей. В Москве меньше 10%. С другой стороны, из-за того, что бессимптомные случаи преобладают, уже сформировался коллективный иммунитет — в некоторых областях — до 70%, в Москве — 50%.

— Можно сказать, что в России сейчас преобладает какой-то определенный штамм коронавируса?

Чепурнов: да, индийский. Когда стало понятно, что в Индии идет мощнейшая вспышка, не остановить авиасообщение было верхом безответственности. С Турцией из-за эпидситуации сообщение прекратили, но рядом находится в тяжелейшем состоянии Индия, а самолеты продолжают летать. Индийские студенты, которых прорва в каждом регионе — мы сами вот это все понатащили.

Это своими руками взять и погасить действие вакцины на 20%. Индийский штамм, безусловно, пришел бы к нам, но намного медленнее — надо было изначально противостоять вот этой скорости, то есть любого индийца в Россию не пускать.

— Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Он также отметил, что некоторые пациенты перестали поддаваться стандартному лечению. С чем вы это связываете?

Чепурнов: нельзя пока сказать, связано ли это с конкретной мутацией или какими-то другими моментами. Но раз об этом говорят врачи, которые с этим сталкиваются... В последнее время медики часто пользуются процедурой гемодиализа (внепочечным очищением крови при острой и хронической почечной недостаточности — «Газета.Ru»), то есть с этой стороны тоже пошли нарушения.

Бутенко: здесь сложно рассуждать, ведь весь вопрос в том, было ли подтверждение этиологическое. Нужно исследовать этих больных и определять, связано ли это с изменением варианта вируса, который циркулирует сейчас. Заявить можно все, что хочешь. Надо иметь для этого точные фактические обоснования. На одной клинической картине нельзя делать вывод. Все эти проявления могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма, его иммунной системы.

— В последнее время возобновилось обсуждение принудительной вакцинации. По вашему мнению, российским властям нужно идти на такие меры?



Чепурнов: мы и так много упустили. Я убежден, что пора заканчивать все рассусоливания на тему «буду» или «не буду». На сегодняшний день очевидно, что самая сильная вакцина — «Спутник V». И надо прививаться только этим препаратом и никаким другим.

Бутенко: есть целые группы людей, у которых есть противопоказания — их это не должно касаться. Наше руководство провозглашает, что принудительная вакцинация исключена. При этом главный санврач Москвы обязала организовать вакцинацию 60% работников сферы услуг — я считаю, что это правильно.