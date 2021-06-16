Родных должника оградили от коллекторов

16 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает запрет общения сотрудников коллекторских служб с родственниками, знакомыми и близкими задолжавших лиц без их согласия. В официальной мотивировке документа говорится, что инициатива позволит защитить граждан Российской Федерации от нежелательного общения с коллекторами, а также установит ответственность над агентствами, позволяющими себе неправомерное давление на россиян.

Реклама

Как уточнила вице-спикер Госдумы Ирины Яровая, вводится «безусловное» правило, подразумевающее возможность общения коллекторов только с должником — то есть для третьих лиц, не имеющих отношения непосредственно к долгу, будет действовать так называемая «презумпция несогласия».

«И только при наличии письменного согласия, полученного предварительно, такое взаимодействие в качестве исключения будет возможно», — объяснила спикер.

Кроме того, родственники должника могут в любой момент отозвать свое согласие на взаимодействие с сотрудниками коллекторских фирм.

Яровая также добавила, что сейчас в России существует «парадоксальная ситуация», когда коллекторы позволяют себе обращаться по вопросу долга к сторонним лицам.

Вопрос регулирования этой сферы возник на фоне участившихся случаев неправомерного давления коллекторов на своих «клиентов» и их родственников.

Так, Федеральной службе судебных приставов только в 2018-м и 2019-м годах поступило свыше 2,5 тыс. жалоб на угрозы со стороны кредитных организаций. За 2020 год ФСПП получила уже порядка 27,9 тысячи жалоб о нарушении прав должностных лиц при возврате задолженностей. Однако к административной ответственности привлекать коллекторов не удавалось, поскольку они не являлись субъектами правонарушений. Как итог, Госдума приняла закон, существенно ужесточающий наказание для кредитных служб за угрозы должникам.

Нередки случаи давления со стороны коллекторов не только на должников, но и сторонних лиц, то есть родственников, близких, знакомых. Это проявляется в частых телефонных звонках и сообщениях (это законно, но не более двух раз в сутки), угрозах, распространении недостоверной порочащей информации порче имущества и даже похищениях. Помимо прочего, сам должник на законных основаниях имеет право отказаться от общения с коллекторами, но зачастую это не останавливает «выбивателей долгов».

В 2017-м один из сотрудников коммерческой коллекторской службы из Челябинска был осужден на пять лет лишения свободы за самоуправство и применение насилия. В том же году в Карелии десять месяцев заключения получил коллектор, который угрожал террористическим актом в детском саду, принуждая работавшую там сотрудницу к погашению долга. Громкий эпизод случился в Ульяновской области, когда Дмитрий Ермилов, которого прозвали «огненным коллектором», стал виновником пожара в доме заемщика и ранении ребенка — его приговорили к восьми годам заключения. Относительно недавно, в начале 2021-го? был осужден наемный коллектор из Купчино, силой выбивавший у женщины телефон.

О частых жалобах граждан на действия коллекторов (больше половины из них — на сотрудников микрофинансовых организаций) говорил и директор ФССП Дмитрий Аристов в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. После этого глава государства поручил взять под контроль «переходящих всякие границы коллекторов».

«Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы», — сказал тогда президент.

В то же время сами коллекторы неоднократно указывали на то, что вводимые с 2016 года ограничения мешают их деятельности и зачастую это приводит к тому, что они лишаются возможности взыскать с должника просроченную задолженность. Тем не менее негативного отношения к коллекторам это не изменило: депутат Госдумы Виталий Милонов, например, назвал их «негодяями» и «сволочами» и предложил лишать таких сотрудников пенсий. В ответ на это представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились в Следственный комитет.