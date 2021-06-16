Порно через «Госуслуги»: россиянам могут частично легализовать доступ к сайтам для взрослых

«Незаконное» и «не запрещенное законом» порно

В докладе Научно-технического центра ФГУП «ГРЧЦ» составлены рекомендации по регулированию доступа к порнографии в России, основанные на зарубежном опыте.

В первую очередь эксперты предлагают рассмотреть вопрос о разделении порнографического материала на «незаконный» и «не запрещенный законом».

Под первый вариант попадает так называемая «явно сексуально оскорбительная» порнография: к ней относят детское порно, а также контент, содержание которого выражается в принуждении, изнасиловании, сексуальных действиях без согласия, оскорблении чести и достоинства, некрофилии и зоофилии и действиях, угрожающих здоровью или жизни человека.

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Допустимое порно определяется как контент, производимый с участием совершеннолетних людей с их согласия. При этом в нем не должно быть запрещенных элементов, описанных выше.

Госуслуги в помощь

Авторы исследования обратили внимание, что в некоторых странах уже применяется верификация возраста пользователей (или активно изучается этот вопрос). Как отмечается в докладе, это более эффективный способ ограничить доступ несовершеннолетним к сайтам для взрослых, чем проставление отметки в графе «Мне есть 18 лет» или указание возраста в специальной форме при входе на сайт.

Сейчас существуют различные модели подтверждения личности. По мнению сотрудников экспертного центра, эти способы должны отвечать жестким требованиям. В частности, речь идет о соответствии законодательству о защите персональных данных. В связи с эти сайтам, содержащим порнографический контент, предлагается либо самим создать отвечающий этим нормам надежный механизм подтверждения возраста пользователями (во Франции, например, верификация возможна через банковские карты), либо выбрать один из регуляторов, которые есть в распоряжении правительства.

Во втором случае авторы доклада предлагают рассмотреть обязательную возрастную верификацию с помощью государственной системы идентификации.

В этом случае доступ к контенту будут иметь только те российские пользователи, чьи возрастные данные проверены и подтверждены Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА, портал «Госуслуги»).

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что государственный контроль над доступом к порно необходим.

«Все сайты, которые предоставляют доступ к эротической, порнографической информации, должны иметь подтвержденную государством систему верификации. В таком ключе это можно обсуждать, чтобы подтвержденная государством система, не допускающая несовершеннолетних, была бы на этих сайтах. Та же самая история, поданная под другим углом, становится гораздо приятнее, благозвучнее… Любые ограничительные меры, барьеры, которые выстраиваются в силу наличия тех или иных законов, должны иметь систему верификации, которая бы имела государственную аккредитацию», — предположил политик.

«Государство охраняет как раз тех, кому это точно нельзя, уж коли это полностью законом не запрещено пока что, а запрещено только к просмотру несовершеннолетними. Государство запрещает несовершеннолетним просматривать эту порнографию, создавая надежный заслон. Вопрос о том, чтобы использовать более совершенные системы верификации пользователей», — резюмировал Милонов.

Как еще в России регулируют доступ к порно

В действующем законодательстве нет запрета на «визуальное потребление порнографических материалов пользователями», а существует лишь регулирование оборота порно. Речь идет о ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и и 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Также есть Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Тем не менее в правоприменительной практике уже существовали громкие случаи блокировки порно-сайтов. В 2015-м в черный список Роскомнадзора решением суда попали больше десятка таких ресурсов, включая популярные YouPorn и PornHub. Через два года доступ пользователям рунета к PornHub вернули, однако на сайте появилась верификация: теперь для перехода к просмотру контента необходима авторизоваться через страницу в социальной сети «ВКонтакте». Сайт при этом отмечает, что данные пользователей остаются строго конфиденциальными.