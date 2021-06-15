Реалити партии «Новые люди»: семьям помогут переехать из аварийного жилья

Попасть на шоу «ДебатыКандидаты» хотели более 3 тыс. человек со всей страны, однако сделать это удалось только 30. Все они — яркие региональные лидеры, которым не помешал бы условный пропуск в большую политику. Претенденты прошли строгий отбор жюри и приехали в Москву, где два месяца посещали тренинги, мастер-классы и овладевали полным инструментарием политика: учились общаться с избирателями, отстаивать свою позицию и противостоять критике.

В каждой серии реалити-шоу несколько человек выбывало из борьбы. В итоге из 30 участников очного тура в финале остались только восемь.

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«Читаю комментарии под нашими роликами, — говорит перед церемонией награждения финалистов глава партии Алексей Нечаев. — Люди пишут: «Мы были уверены, что политика — для блатных со связями. Но оказалось что участники шоу такие же, как мы. Чего мы не отправили заявку? Могли бы тоже быть в проекте». Меня очень радует, что шоу отозвалось у людей. Любой в России может стать политическим деятелем. Очень быстро растут те, кто включается в обучение и работу. Теперь мы видим, что политика — это не какое-то грязное дело, а очень светлое дело, потому что люди приходят в нее светлые и занимаются хорошими делами».

Первого победителя проекта определили по итогам зрительского голосования. Им стал Владимир Алексеев — блогер-миллионник из Тулы, который придумал «Цифровую политику» – платформу, позволяющую сократить дистанцию между политиками и молодежью.

«Я хочу сказать, что победа для политика происходит тогда, когда он может пожертвовать что-то для других людей. Поэтому в первую очередь все ребята, которые здесь находятся и хотят строить политическую карьеру, они должны полностью отдаваться людям, и это будет их настоящая награда», — сказал Алексеев.

Еще двух победителей выбирало жюри, одним из членов которого была экс-мэр Якутска, советник главы «Новых людей» по региональной политике Сардана Авксентьева.

«Перед нами стояла сложная задача. Посмотрите на финалистов. Это замечательные, молодые, энергичные и искренние люди — каждый с идеей, добрым сердцем. Проекты, над которыми каждый из них работал — они все востребованы. Но я хочу сказать, что таких инициативных людей в российских городах и селах гораздо больше чем восемь человек — нас тысячи. Шоу стало очень востребованным, оно приковало к себе интерес, потому что впервые люди смогли открыто выражать свое мнение, спорить друг с другом», — сказала она.

Фаворитами жюри стали Станислав Киреев из Ставрополя, который разработал проект по подбору маршрутов для маломобильных людей, и Анна Гурская из Воронежа, которая придумала проект «Обычные супергерои», занимающийся пошивом одежды для детей, носящих протезы. Они договорились объединить свои проекты для помощи людям.

Четвертого финалиста определил сам Алексей Нечаев: им стал Виталий Кацко — юрист из Краснодара, разработавший проект «Доступное правосудие», посвященный модернизации судебной системы.

Лишь два дня назад он выступал перед судом — Виталий защищал пенсионера, который к тому моменту три года находился под стражей. Адвокат пять раз заявлял ходатайство об изменении меры пресечения, но суд каждый раз отклонял его.

«Постепенно у моего доверителя гас огонь веры в правосудие. Оставался один последний шанс. Я вспомнил наши семинарские занятия и выступил в прениях, не ссылаясь на норму закон, а просто по-человечески. Судья на 40 минут ушла с совещательную комнату. Когда она вернулась и стала оглашать постановление, я закрыл глаза — мне в кровь стали бить гормоны. В итоге моего подзащитного освободили из-под стражи. Теперь я понимаю, что шанс на победу есть всегда. Мы — ракеты, и у нас очень много топлива. Я надеюсь, что мы сможем изменить то, что нам не нравится в стране», — заявил Кацко.

Он вместе с Владимиром Алексеевым пообещал, что направит весь призовой фонд не на свой проект, а на покупку квартир для семей, которые долгие годы ждут расселения в общежитии в Калуге.

О нем участники шоу узнали в восьмой серии политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Они приехали в общежитие по адресу: ул. Валентины Никитиной, д. 43 и были буквально шокированы. Здание, в котором живут люди, разваливается на глазах. В доме практически не работает канализация, помои сливаются в выгребную яму в подвале. На отсыревших стенах – черная плесень.

close Пресс-служба партии «Новые люди»

Управляющие компании меняются настолько часто, что жители уже запутались, какая из них их обслуживает сейчас. Однако специалистов УК в доме не встречали. Нет даже дворника, придомовая территория завалена мусором. При этом платёжки приходят регулярно, а цифры в них поражают воображение: до 9 400 рублей в месяц за две комнаты. Капитального ремонта дом не видел никогда, а косметический жители делают за свой счет.

Теперь семьи, с которыми победители шоу познакомились на съемках, смогут переехать в нормальное жилье. «Партия «Новые люди» проследит и за тем, как будет оно реализовано, и сделает все возможное, чтобы администрация области подключилась и занялась расселением всего общежития. Граждане России в 21-м веке не должны и не будут жить в нечеловеческих условиях», - заявил Алексей Нечаев.

Некоторые из тех, кто не прошел в финал, продолжают сотрудничать с региональными отделениями партии.

Так, Сергей Милантьев из Саратова организует установку ливневок в своем городе и продолжит боротьсч за качественные дороги, Иван Савушкин намерен баллотироваться от «Новых людей» в Иркутске, а София Минина продолжит деятельность как партийный активист в Сочи.

«Некоторых их тех, кто не дошел до финала, мы выдвинем в сентябре в кандидаты. Это люди живые, настоящие, вольные. Они не пытаются подстроиться под кого-то, у них нет связей. Это люди развития, которые пытаются сделать нашу страну лучше», — сказал Алексей Нечаев, отметив, что кандидаты будут оглашены на съезде партии 4 июля.

Ранее председатель «Новых людей» отмечал, что на выборах в Госдуму партия готова выдвинуть 200 одномандатников. Ставка будет делаться на «свежие лица» и местных активистов, вместо звезд и кандидатов с большим политическим опытом.