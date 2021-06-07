Возможность в карман не положишь: студенты считают зарплату важнее перспектив

«Рисковать и искать свое место»

Более трети (35%) выпускников вузов не планируют устраиваться на работу по своей специальности. Среди тех, кто еще продолжает обучение, показатель ниже — 30%, следует из опроса, проведенного АНО «Россия – страна возможностей» и группой компаний «ЭФКО» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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При этом в свое будущее студенты все же смотрят уверенно. «Свои перспективы построения карьеры с положительной стороны оценивают 73% студентов — они говорят о том, что у них имеются нужные для этого навыки и знания. 16% еще не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций», — рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Чаще всего студенты намерены начать собственный бизнес (27%). В прошлом году предпринимателями мечтали стать 21% выпускников.

Заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина назвала такую тенденцию «крайне положительной».

«Сама идея предпринимательской активности среди студентов и выпускников обсуждалась еще до пандемии, и власть поддерживала подобную проектную деятельность и стартапы в вузах. Теперь же в условиях кризиса многие бизнесы закрылись, появились новые направления и формы ведения предпринимательской деятельности, у нас появилось много молодых людей, которые на этой новой волне готовы рисковать и искать свое место», — сказала она.

Однако суть не только в желании открыть свое дело, добавила профессор. Из-за коронакризиса у молодежи появился скепсис в отношении работодателей, которые активно проводят сокращения штата, урезают зарплаты или просто остаются банкротами.

«С другой стороны, играет роль и неверие, что выпускника пригласят в хорошую компанию. Поэтому он ищет альтернативы», — пояснила Абанкина.

Молодые люди после пандемии действительно стали чаще задумываться о том, чтобы самостоятельно создавать себе рабочее место, подтвердила директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

«Кроме того, в пандемию малый бизнес поддерживало государство. Это показало людям, что это важная и нужная отрасль», — отметила она.

В тройку желаемых мест работы в 2021 году вошли также госсектор (22%) и образовательные или научно-исследовательские организации (16%). Еще 12% респондентов хотели бы быть фрилансерами.

«Зарплата важнее должности»

Самыми перспективными отраслями нынешние студенты считают EdTech, маркетинг и рекламу, а также сервисы доставки и разработку новых продуктов питания.

«Студенты заметили, насколько глубоко изменился мир, и иллюзии, что после вуза молодого специалиста встретят с распростертыми объятиями, рухнули. Однако пандемия показала новые сферы развития, и, конечно, сейчас все стараются ориентироваться на них, на цифровизацию», — сказала Ирина Абанкина.

При этом опрос выявил, что с каждым годом учащиеся вузов все больше боятся роботизации. С прошлого года доля тех, кто беспокоится, что на работе его может заменить робот, выросла на 2% и достигла показателя в 16%.

Результаты исследования также показали, что после пандемии студенты стали больше ориентироваться на уровень зарплаты — об этом заявили 83% опрошенных. В 2020 году на первое место они ставили возможности для роста и развития (85,5%).

«Сегодня практика в вузах находится на достаточно низком уровне, студенты мало знакомы с реальной профессией, по которой собираются работать. В итоге еще в процессе обучения они разочаровываются и начинают, будучи студентами, искать подработку, искать то, что позволит им вести достойный образ жизни. Сегодня зарплата важнее хорошей должности», — рассуждает Любовь Храпылина.

У молодых людей есть свои потребности, им нужны карманные деньги — государство должно принимать это во внимание, считает зампредседателя думского комитета по науке и образованию Максим Зайцев.

«Государство должно ориентироваться на то, чтобы повышать ребятам стипендии. При этом ориентироваться надо не только на бюджетников. В ином случая от безысходности ребята ищут подработку, и это отрицательно сказывается на их образовании — очень сложно совмещать работу и учебу», — заявил он.

На возможности для роста и развития ориентируются 73% респондентов, 55% считают важными надежность и стабильность работы. Для 42% студентов важен гибкий график работы, а при ответе на вопрос про формат работы только треть студентов отметила, что предпочла бы работать в офисе.