«Доказательства вины отсутствуют»: в Японии задержали помощника капитана «Амура»

Российский консул Роман Колесник сообщил, что состояние здоровья третьего помощника капитана судна «Амур» Павла Добрянского сейчас нормальное, дипломаты в этом удостоверились. В настоящий момент моряк задержан японскими правоохранительными органами и препровожден в следственный изолятор порта Момбецу, передает РИА «Новости».

До сих пор россиянин отвечал на вопросы правоохранителей добровольно, добавил Колесник. Во вторник с Добрянским встретится адвокат.

По словам консула, японская сторона может удерживать Добрянского 72 часа, не начиная следствия. Если следствие будет открыто, то по закону третьего помощника могут удерживать еще «10+10 суток». Когда истечет и этот срок, то задержанного должны будут либо отпустить, либо предъявить официальные обвинения и направить дело в суд.

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Российское консульство поддерживает связь с капитаном «Амура» и судовладельцем. При этом на капитана и третьего помощника пытаются надавить, чтобы они признали вину, отметил ранее генконсул России в Саппоро Сергей Марин.

Веские доказательства вины экипажа «Амура» при столкновении с японской шхуной отсутствуют, подчеркнул он. Кроме того, основная часть российского экипажа, находящаяся сейчас в Момбецу (остров Хоккайдо) сможет вернуться в Россию, когда решится вопрос с гражданским иском.

«Насколько мы знаем, японская сторона подала иск в гражданский суд в городе Асахикава о компенсации ущерба. Суд удовлетворил просьбу, и в рамках этого с «Амура» были изъяты документы, необходимые для плавания, чтобы гарантировать залог», — сказали в российском диппредставительстве.

Окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной. Судовладелец «Амура» заявлял, что никаких официальных документов о задержании судна в Японии в качестве залога за выплату компенсаций у них нет. В компании «Амурское» сказали, что «сегодня-завтра все должно завершиться, и судно должно выйти».

Случай в тумане

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Водоизмещение российского судна составляет 662 т, а японского – 9,7 т. Три члена японского экипажа погибли, «видимо от переохлаждения», сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Когда их достали из воды, они были без сознания. Погибшие – главный инженер Кенёси Нумабата (64 года), палубные матросы Масатоши Иноуэ (37) и Сюнсуке Конно (39), передает NHK.

Еще трое японцев, до инцидента ловивших волосатого краба, были подняты на борт «Амура» живыми. Из российских моряков все остались невредимы.

Марин добавил, что корабли столкнулись в условиях сильного тумана. «Они [экипаж «Амура»] могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — отметил генконсул. По словам Марина, российский экипаж действовал в соответствии с инструкцией, остановив судно, подобрав людей за бортом и известив власти Японии.