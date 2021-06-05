Переворот в деле о случайном убийстве: полицейский отпущен, друзья погибшего арестованы

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении двух фигурантов дела о потасовке с сотрудником ДПС — Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова. Исмаилова и Курбанова обвиняют в преступлениях по статьям 318 и 319 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

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Накануне стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения в отношении сотрудника ДПС Александра Гусева, выстрелившего в 19-летнего Векила Абдуллаева. Полицейский отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее против него было возбуждено дело по статьям 109 и 286 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий», он был помещен под арест.

Бастрыкин также потребовал проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении инспектора ДПС. Он распорядился передать следствие в центральный аппарат СК. В отношении следователей, решивших возбудить дело против Гусева, проводятся служебные проверки.

Спорный инцидент

Трагический случай произошел 28 мая на трассе «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая. По официальной версии, патрульные ДПС заметили автомобиль с тонированными передними стеклами и попытались его остановить. Водитель не выполнил их требования и разогнался. Полицейские начали преследовать машину, вскоре она свернула к придорожной гостинице и остановилась, из нее вышли Исмаилов, Курбанов и Абдуллаев. Полицейские задержали двоих мужчин, третий снимал происходящее на телефон. При задержании они активно сопротивлялись, началась потасовка. Патрульный Александр Гусев в ходе задержания привел табельный пистолет в боевую готовность, после этого прижал к капоту Абдуллаева. В ходе борьбы полицейский случайно выстрелил в голову задержанному. Силовики вызвали «скорую помощь», Векила Абдуллаева госпитализировали и сделали операцию, но спустя два дня он скончался.

Дядя погибшего Асиф Юсубов в свою очередь заявил, что его племянник не пытался уйти от погони — просто он «не слышал сирену и не видел мигалки». По его словам, полицейские набросились на Абдуллаева, Курбанова и Исмаилова «не представившись, когда те остановились у заправки и пошли в туалет».

Реакция диаспоры

Как писали СМИ, представители азербайджанской диаспоры сразу после сообщения о смерти Абдуллаева начали требовать линчевать Гусева. В Новосибирске проходили митинги азербайджанцев.

Сообщалось, что семье инспектора ДПС начали поступать угрозы. Впоследствии их вывезли из поселка Мошково, где они живут, а дом взяли под охрану. «Близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. Молодцы они, сплоченные. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают», — рассказывал порталу NGS.ru муж сестры арестованного полицейского. Супруга Гусева даже записала видеообращение президенту Путину с просьбой о защите. Впрочем, в управлении МВД по Новосибирской области говорили, что сообщения об угрозах семье не подтвердились.

Вопрос оснований

Юристы в разговоре с «Газетой.Ru» высказывали разные точки зрения на инцидент. По мнению адвоката Максима Калинова, в действиях Гусева был косвенный умысел — у силовика не было оснований доставать или применять оружие, поскольку Абдуллаев не был вооружен и не наносил телесных повреждений сотруднику.

Адвокат Карен Гасумян со своим коллегой не согласился. «На мой взгляд, у сотрудника полиции имелись достаточные основания для применения огнестрельного оружия: молодые люди вели себя агрессивно и нарушали», — заявил он «Газете.Ru».

2 июня «Газета.Ru» сообщала, что депутата новосибирского городского совета Ростислава Антонова вызвали в местный Центр «Э». В соцсетях он назвал невиновным инспектора ДПС и призвал привлечь к ответственности участников митинга в память о погибшем. После того как в центре Новосибирска 31 мая 2021 года азербайджанцы устроили митинг в память об убитом Абдуллаеве, Антонов в депутатском запросе также попросил Центр по противодействию экстремизму, ГУВД, ФСБ и прокуратуру проверить законность мероприятия.

1 июня с ним связался глава азербайджанской диаспоры региона Расим Сахиб-оглы Бабаев. «Он спросил, готов ли я извиняться в случае, если вскроются определенные факты в отношении Гусева. Намекнул на то, что это пахнет экстремизмом», — рассказывал Антонов. Расим Сахиб-оглы Бабаев обвинения со стороны депутата в беседе с «Газетой.Ru» комментировать отказался.

Всякое бывает

Инциденты, когда полицейские случайно убивают людей, случаются в России регулярно. В октябре 2016 года в Москве росгвардеец, заряжая пистолет в раздевалке, случайно выстрелил в 27-летнего сослуживца, тот погиб. В июне того же года в Иваново полицейский случайно убил напарника. За несколько дней до этого, в мае 2016-го, в Ингушетии полицейский убил коллегу из автомата. В 2014 году в Забайкалье полицейский случайно толкнул охотничий карабин, выстрелом убило местного жителя.

3 июня 2014 года старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД в Пермском крае, проверяя наличие патронов в табельном пистолете, ранил себя в ногу. От болевого шока он произвел второй непроизвольный выстрел в направлении зала, где находился оперативный дежурный. В результате этого дежурный был ранен в голову, после чего скончался в больнице. Впоследствии полицейский получил два года.