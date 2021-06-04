«Ходила в походы в одиночку»: знакомые рассказали об убитой на Урале туристке

Убитая во время похода в Свердловской области 35-летняя Анастасия Пыхтеева часто путешествовала в одиночку — так она проводила время наедине с собой и отдыхала. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее знакомый Артем.

«Не впервые такое, что она одна куда-то поехала. Ходила в походы в одиночку, для себя. Хорошей была, очень хорошей. И доброй. Воспитывала сына, увлекалась походами и экскурсиями по достопримечательностям Урала. Любила рыбалку. Очень активный и жизнерадостный человек была», — сказал он.

Экс-коллега Пыхтеевой Ирина добавила, что туристка была очень ответственной. «Спокойная, неконфликтная, в работе ответственная. Никогда не слышала, чтобы она ругалась», — уточнила она.

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На странице Пыхтеевой в соцсетях — более двух тысяч фотографий с походов по разным туристическим местам Прикамья и Урала. На некоторых кадрах запечатлен ее малолетний сын.

29 мая Анастасия Пыхтеева на машине приехала из Перми в город Михайловск Свердловской области. Она оставила автомобиль около городской плотины и пешком добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево.

Туристка не вернулась домой 30 мая, как было запланировано. В этот же день в полицию с заявлением обратилась ее мать. Поиски туристки вели сотрудники полиции, экипажи поисковых отрядов PermPoisk и ДПСО «Прорыв» из Екатеринбурга, а также охотники, следопыты и водолазы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Выяснилось, что 30 мая с банковской карты Пыхтеевой несколько раз совершали покупки в магазине города Нижние Серги. 3 июня правоохранители задержали двух местных жителей — 44-летнего Алексея Еремеева и 26-летнюю Ольгу Васеву. Они сознались в убийстве пермячки, пишет kp.ru со ссылкой на источник.

При этом в ходе задержания предполагаемый преступник натравил на сотрудников угрозыска большую немецкую овчарку.

«Вместо того чтобы добровольно сдаться, он дал собаке команду «фас!», натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух они выстрелили в животное», — рассказал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых порталу 59.ru.

По данным областного следственного комитета, Пыхтеева погибла в ночь на 30 мая. Еремееву предъявили обвинение в убийстве, Васева остается в статусе подозреваемой.

«Обвиняемый, находясь на берегу реки Серги между городами Нижние Серги и Михайловск в Свердловской области, из корыстных побуждений совершил убийство ранее незнакомой ему 35-летней туристки из Пермского края. После убийства обвиняемый принял меры для сокрытия ее тела, а также похитил принадлежащее ей имущество», — рассказали в региональном СК.

Тело Пыхтеевой нашли 4 июня в лесном массиве Свердловской области.

Как передавало издание Е1.ru, Еремеев ранее был неоднократно судим — за изнасилования, разбой, кражи и хулиганство. На момент убийства Пыхтеевой он находился в розыске за побег из-под домашнего ареста — мужчину подозревают в покушении на сексуальное насилие в отношении ребенка.

В ближайшее время СК заявит ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. «Необходимо отметить, что санкция статьи УК РФ, инкриминируемой обвиняемому, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — заключили в ведомстве.