«Год и так был тяжелым»: Ростуризму предложили заморозить цены на гостиницы

Летняя заморозка

Первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» и член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина обратилась к главе агентства Зарине Догузовой с предложением зафиксировать цены на размещение в гостиницах текущим летом.

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«В период после пандемии было бы целесообразно на летний период ввести государственное регулирование цен на объекты размещения», — говорится в письме (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В первую очередь речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Алтае, Байкале, Северном Кавказе, Карелии, Дальнем Востоке, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге, пояснила Сутормина.

В связи с закрытием Египта и Турции большинство российских туристов проведут отпуск внутри страны, отметила она. И это крайне благоприятно скажется на экономических показателях регионов и бизнеса.

«Однако мы видим, что на этом фоне уже начинают резко подниматься цены на проживание. Так, например, наш анализ предложений в интернет-агрегаторах показывает, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешевых вариантов размещения. При этом на 40% увеличивается количество предложений в средней (от 4,5 тыс. до 9 тыс. за ночь) и высокой (свыше 18 тыс. за ночь) ценовых категориях», — резюмировала Сутормина.

По ее мнению, динамика в сторону роста цен может привести к снижению туристического потока в регионы.

«2020 год выдался крайне сложным для всех наших граждан и, безусловно, сегодня многие хотят отдохнуть, провести время на берегу с семьей и детьми, но при условии такой динамики мы понимаем, что многим нашим гражданам придется отказаться от поездки», — подчеркнула она и напомнила, что практика фиксирования цен на номера в гостиницах уже применялась во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Все забронировано

Цены на отели и правда существенно выросли, подтвердил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. «На это повлияло, как минимум несколько факторов. Например, увеличение затрат объектов размещения на выполнение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Ну, и, конечно, конечно, закрытие выездных направлений. Рынок в рамках динамического ценообразования поднимает стоимость до уровня платежеспособного спроса», — объяснил он.

По словам эксперта, Россия испытывает проблемы с качественным номерным фондом, и в высокий сезон это становится наиболее заметно. Из-за этого стоимость хороших номеров уровня «3 звезд» и выше ощутимо увеличилась.

«Цены существенно выросли – процентов на 30%. Качественный номерной фонд на глубину летнего сезона уже почти весь забронирован», — сказал эксперт.

Однако государство предприняло беспрецедентные меры поддержки туризма в период межсезонья – установило кэшбэк. Он позволил обеспечить активную работу турострасли в низкий сезон и повысить ее инвестиционную привлекательность.

«Нынешний летний сезон будет успешным. Думаю, что на внутреннем рынке мы можем выйти или даже превысить показатели 2019 года», — прогнозирует Шпилько.

Самый дорогой — август

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, россияне чаще всего бронируют на лето гостиницы в Адлере (доля от всех заказов 6,3%), Сочи (2,6%), Анапе (2,4%), Геленджике (2,3%) и Светлогорске (0,7%).

«Если рассматривать цены на места размещения летом, традиционно мы наблюдаем увеличение стоимости в августе. Именно в этом месяце, как правило, наиболее высокий спрос. На данный момент средняя стоимость проживания в номере отеля категории «3 звезды» по совершенным бронированиям в июне составляет 4700 рублей, в июле — 5000 рублей, а в августе — 5800 рублей», — уточнила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Согласно статистике OneTwoTrip, в июне можно забронировать номер в отеле в Сочи от 1,9 тыс. руб., в июле – от 2 тыс. руб., а в августе – уже от 2,4 тыс. руб. За июньскую ночь в Адлере придется выложить от 2,6 тыс. руб., июльскую – от 3 тыс. рублей, в августе переночевать будет стоить от 2,7 тыс. руб. Номер в Анапе обойдется минимум в 1,4 тыс. рублей, 2,1 тыс. руб. и 2,2 тыс. рублей по летним месяцам соответственно.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, в топ-10 направлений на лето вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Севастополь, Ялта, Алушта, Анапа, Феодосия, Судак и Симферополь.

«В среднем в поездках по России туристы бронируют отели стоимостью 4400 рублей за ночь – это на 30% выше, чем в аналогичный период 2019 года», — рассказали в пресс службе компании.

По версии Booking.com, для летнего отпуска россияне чаще всего выбирают Адлер, Анапу, Сочи, Санкт-Петербург и Геленджик. «Успех курортных регионов не вызывает сомнения. Пляжный отдых традиционно популярен, главная интрига этого лета – выстрелят ли другие виды туризма, экскурсионный, например. Сейчас растет спрос на групповые туры, городские поездки», — подытожил президент РСТ.