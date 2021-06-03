Авансы не спасают: застройщики пожаловались на нехватку мигрантов

Порядка 20% строительных бригад компании «А101» полностью не укомплектованы из-за нехватки в Москве трудовых мигрантов — многие из них не вернулись в Россию после приостановки строек в апреле 2020 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента девелопмента застройщика Павел Турков.

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«Пока полностью решить вопрос нехватки рабочей силы на строительных площадках Москвы не удается, несмотря на ощутимый рост оплаты труда. В период с мая 2020 по май 2021 года расценки на услуги строителей выросли примерно на 15%, месячная зарплата специалиста по целому ряду строительных профессий может достигать 90 тыс. рублей в месяц», — сказал он.

Работников не хватает и девелоперской компании «Брусника». «Дефицит рабочей силы мы испытываем до сих пор. В апреле Минстрой РФ направлял девелоперам письмо с просьбой обозначить потребность в привлечении иностранных работников. По нашим подсчетам, нам и нашим подрядчикам не хватает более 2 тыс. человек», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Когда в России стал стремительно распространяться коронавирус, а строительство было ограничено, бригады из стран СНГ решили вернуться на родину и найти там новые источники доходов, объяснил Турков.

«Мало кто соглашался оставаться в Москве в состоянии неопределенности — никто не знал, сколько продлится пандемия и какова будет экономическая ситуация в мире после нее. Поэтому люди в основном решили перестраховаться и уехать домой в поисках других заработков. Поэтому после возобновления работ дефицит рабочей силы на различных площадках Москвы достигал и 30%, и в отдельных случаях 50%», — рассказал он.

Чтобы не потерять работников, девелоперы стали заключать долгосрочные контракты с подрядчиками, которые должны были искать кадры.

«Также мы начали авансировать работников. Однако жители стран СНГ столкнулись со сложностями при пересечении границ, а те рабочие, что остались в Москве, нередко нарушали условия соглашений со своими работодателями и могли самовольно уходить на другие объекты по индивидуальным договоренностям», — посетовал Турков.

Работу пришлось модернизовать и «Бруснике» — там создали производственные спецподразделения, выполняющие критические виды работ. «Они обеспечены необходимыми человеческими и материальными ресурсами. Кроме того, для наших подрядных организаций действует межрегиональная программа. Благодаря ей можно перераспределять рабочую силу», — добавили в компании.

О проблеме с отсутствием трудовых мигрантов в столице говорил и заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проблема [дефицита трудовых мигрантов] нарастает. Мы видим удорожание рабочей силы приблизительно на треть. К нам поступают обращения в первую очередь строительных компаний. На сегодняшний момент в городе на 300 тыс. мигрантов меньше, чем в обычный период, и это является результатом ограничений, связанных с въездом», — отметил Ефимов.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин 3 июня заявил, что обсуждается возможность въезда для мигрантов при наличии отрицательного теста на коронавирус и тестирования на границе с Россией без дальнейшего обязательного карантина.

Глава Минстроя подчеркнул, что авиарейсов из Таджикистана и Узбекистана раз в неделю не хватает.

«Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и они готовы увеличить количество рейсов, но нужно, чтобы межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой дала им разрешение. Кроме того, с этими странами существует железнодорожное сообщение, а раньше возили автобусами. Нужно использовать все виды транспорта», — заключил министр.