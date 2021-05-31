«Становился неуправляемым»: что известно об устроившем стрельбу в Екатеринбурге Сергее Болкове

В Екатеринбурге арестовали на два месяца 48-летнего экс-полицейского Сергея Болкова, который накануне устроил стрельбу с балкона — в результате инцидента пострадали два человека, сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«48-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении ведомства. В ходе заседания суда обвиняемый признал свою вину.

Сергей Болков ранее дважды попадал в поле зрения правоохранителей, однако тогда делам не давали хода.

В первый раз это случилось, когда 15 августа 2001 года мужчина застрелил своего соседа — 19-летнего боксера Владимира Нагимова.

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«В тот день они с ребятами стояли на Грибоедова, громко разговаривали. Шли сотрудники в штатском, пьяные c подругами. Болков решил понтануться перед девчонками, достал пистолет и в грубой форме приказал всем повернуться и встать руками к стене. Вова успел отбежать, взял бутылку и кинул Болкову в голову. Тот обернулся и застрелил его, хотя был не при исполнении», — рассказал порталу E1.Ru друг погибшего Алексей.

Расследование трагедии велось около года, рассказал «Газете.Ru» экс-коллега Болкова Евгений Иванов (имя изменено). «После убийства парня в 2001 году прокуратура расследовала там целый год и в итоге признала, что он действовал правомерно, хотя некоторые сотрудники пострадали тогда из-за его поступка. Я точно знаю, что экипаж ППС на поминках, который проезжал мимо, забросали камнями», — вспоминает он.

В 2013 году Болков ушел на пенсию по льготному стажу — мужчина трижды бывал в командировках в Чечне. После этого он устроился на должность замначальника ЧОП «Град», в котором проработал около пяти лет, отмечает Иванов. «После этого он работал в ЧОП «Град», замначальника был там, начальником собственной безопасности — оттуда его уволили, он какой-то кипиш устроил там», — добавляет бывший коллега.

Следующий инцидент, по его словам, произошел в 2017 году. Болков открыл стрельбу в своей квартире, однако тогда случившееся расследовать не стали. Кроме того, у него даже не отобрали лицензию на владение оружием.

«У него довольно много дома было оружия: «Вепрь», «Сайга», ружья охотничьи, по-моему травматический пистолет. Он любил очень оружие, у него сдвиг по фазе был на нем. Со стрельбой в воздух тогда вообще интересная ситуация вышла, ему продлили лицензию на оружие. У него как на мази было, скорее всего, он как-то с участковым это дело замял. Может быть взятку дал», — предполагает мужчина.

По словам бывшего коллеги, неоднократно у Болкова замечали признаки немотивированной агрессии, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В трезвом виде «он был конфликтный и склочный».

«Он тяжелый очень был, не легкий на подъем вообще и в общении. Он всегда сознательно шел на конфликт с кем бы то ни было, а убедить его в неправоте было просто нереально. На алкогольной почве он становился неуправляемым, не раз у него вспышки агрессии бывали, причем по малейшему поводу. Некоторые коллеги открыто называли его психом», — рассказывает Иванов.

При этом у руководства он был на хорошем счету, за время службы получал множество поощрений. У военной врачебной комиссии претензий к психическому состоянию здоровья Болкова не было.

«Стрелок, кстати, он был неплохой. Я точно могу сказать, потому что на стрельбы мы ездили не раз, по крайней мере, с пистолета те упражнения, которые мы выполняли, он выполнял, всегда на отлично. Он стрелок был хороший», — добавляет знакомый обвиняемого.

Стрельба в Екатеринбурге началась вечером 30 мая 2021 года — неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим оказался бывший сотрудник МВД Сергей Болков. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР.

По воспоминаниям знакомого Болкова, стрельбе предшествовала ссора Болкова с женой — он был в состоянии алкогольного опьянения.

«Началось все вчера — пил он уже не первый день. Он поссорился с Еленой, со своей женой, около магазина «Олис». Пьяный стоял, орал. Один из сотрудников, тоже бывших, его успокоил. Он взял еще водки и пошел домой, и вот где-то через час после этого, как он орал там, он и начал стрелять, поэтому никто не удивился», — говорит экс-коллега Болкова в беседе с «Газетой.Ru».

Экс-правоохранитель ранил сотрудника Росгвардии, его 31 мая отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи. Второй пострадавшей оказалась девятилетняя девочка — ее врачи ввели в медикаментозную кому.

За время штурма Болков выстрелил в штурмовую группу около 10 раз. СОБР и Росгвардию спасли только щиты — на фото на одном из них видны следы от пуль.

«Очень виноват, да [признаю вину]. Единственное, что хочу добавить, не вел прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения ее родителям», — сказал Болков в ходе заседания суда по избранию меры пресечения.