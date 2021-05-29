«Лабораторные манипуляции»: ученые нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

Китайские ученые создали SARS-Cov-2 в лаборатории в Ухани, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом, заявили в своем исследовании профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглейш и норвежский ученый Биргер Соренсен.

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Полная версия исследования, включающая обвинения в адрес КНР в «преднамеренном уничтожении и сокрытии данных» о коронавирусе нового типа в китайских лабораториях, а также в замалчивании властями происходящего и в исчезновении ряда ученых в стране, будет опубликовано в ближайшие дни, пишет Daily Mail.

Анализируя образцы SARS-Cov-2 в прошлом году в попытке создать вакцину, Далглиш и Соренсен обнаружили в вирусе «уникальные отпечатки пальцев», которые, по их словам, могли остаться только после манипуляций в лаборатории.

Они указали, что пытались опубликовать свои выводы и ранее, но их работа была отвергнута крупными научными журналами, которые в то время были уверены, что вирус естественным образом перешел от летучих мышей или других животных к людям.

Даже когда бывший глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI6 Ричард Дирлав публично заявил, что теория ученых должна быть исследована, эта идея была отклонена научным сообществом как «фальшивая новость».

Более чем через год ведущие ученые, политики и средства массовой информации на Западе поменяли мнение и начали рассматривать возможность утечки SARS-Cov-2 из Уханьского института вирусологии в Китае.

Уже на этой неделе президент США Джо Байден приказал американскому разведывательному сообществу пересмотреть позицию относительно появления вируса, приняв во внимание версию лабораторного происхождения инфекции.

Это объявление последовало после публикации изданием Wall Street Journal информации о том, что Белый дом знал о госпитализации нескольких исследователей из института Ухани с COVID-19 еще в ноябре 2019 года — за месяц до начала пандемии.

Представители здравоохранения США также подверглись критике за финансирование спорных и рискованных экспериментов исследователей в лаборатории Ухани.

Теперь Далглиш и Соренсен подготовили новое исследование, в котором делается вывод о том, что «SARS-Coronavirus-2 не имеет достоверного естественного предка» и что «вне всякого сомнения», вирус был создан в результате «лабораторных манипуляций».

В 22-страничной статье, которая должна быть опубликована в научном журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery, ученые описывают свой многомесячный «судебно-медицинский анализ», опираясь на эксперименты, проведенные в лаборатории Ухани в период с 2002 по 2019 годы.

Покопавшись в архивах журналов и базах данных, Далглиш и Соренсен заявили, что выяснили, как китайские ученые, некоторые из которых работали совместно с американскими университетами, нашли инструменты для создания коронавируса.

Работы под общим названием Gain of Function («Прирост функциональности») включали в себя изменение естественных вирусов, чтобы сделать их более заразными для того, чтобы они могли реплицироваться в человеческих клетках в лаборатории.

Далглиш и Соренсен утверждают, что ученые, работающие в проектах Gain of Function, взяли за «основу» естественный коронавирус, обнаруженный у китайских пещерных летучих мышей, и наложили на него новый «шип», превратив его в смертельный и крайне контагиозный SARS-Cov-2.

Одним из характерных признаков человеческого вмешательства в вирус ученые назвали присутствие ряда из четырех аминокислот в шипе SARS-Cov-2, что, по их словам, является почти невозможным, поскольку положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга.

«Законы физики указывают, что у вас не может быть ряда из четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить его. Вероятность того, что это является результатом естественных процессов, очень мала», — указывает Далглиш.

Он также указал: все ожидали, что вирус SARS-Cov-2 будет постепенно мутировать и станет более заразным, но менее патогенным, однако этого не произошло.

Во время слушаний в Сенате на минувшей неделе главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что не может исключать того, что финансирование США исследователей в лаборатории Ухани не было потрачено на рискованные эксперименты по вмешательству в вирус.

«Откуда вы знаете, что они не лгали вам и действительно использовали деньги для улучшения функциональных исследований?», — спросил Фаучи сенатор от Луизианы Джон Кеннеди.

«Этого никогда нельзя знать [достоверно]», — ответил он, но добавил, что ученые в лаборатории Ухани «заслуживают доверия».

Директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, в свою очередь, сообщил, что финансируемые США «работы по проведению исследований по увеличению функциональных возможностей [вирусов] не были одобрены его учреждением».

Стоит отметить, что, по данным Washington Post, официальные лица Госдепартамента США посетили научный институт в Ухани еще в 2018 году и отправили два официальных предупреждения в Вашингтон о недопустимо низком уровне безопасности в лаборатории.

В феврале прошлого года исследователь молекулярной биомеханики из Южно-Китайского технологического университета Ботао Сяо опубликовал статью, в которой утверждалось, что «коронавирус-убийца, вероятно, пришел из лаборатории в Ухани».

Однако профессор Кристиан Андерсен из отдела иммунологии и микробиологии исследовательского центра Скриппса в Калифорнии охарактеризовал такие предположения, как «полную чушь, даже отдаленно не научную».

В феврале прошлого года группа из 27 ученых опубликовала в Lancet следующее заявление: «Мы вместе решительно осуждаем теории заговора, предполагающие, что COVID-19 не имеет естественного происхождения».

«Ученые пришли к выводу, что этот коронавирус возник в дикой природе», — также говорилось в документе.

Однако, позднее трое из подписантов отказались от своих слов, заявив, что, по их мнению, ЧП в лаборатории является вероятной причиной утечки вируса вовне.

Также в прошлом году президент США Дональд Трамп указывал, что якобы видел разведывательные данные, которые вселили в него «высокую степень уверенности» в том, что глобальная пандемия берет свое начало в китайском институте.

По сообщениям The Mail on Sunday, британский кабинет министров также считает вероятной утечку вируса из института.

В Китае также не было единого мнения о происхождении инфекции.

«Сначала мы предполагали, что вирус мог зародиться на рынке морепродуктов, но теперь рынок больше похож на жертву», — сказал Гао Фу, директор китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Мэтью Поттинджер, заместитель советника Трампа по национальной безопасности, утверждал, что последние разведывательные данные США указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 17 км от «мокрого» рынка.

В ноябре прошлого года в статье биоинженера Россаны Сегрето и генетика Юрия Дейгина указывалось, что «генетическая структура SARS-CoV-2 не исключает лабораторного происхождения». В материале были отмечены особенности вируса, которые «могут быть результатом лабораторных манипуляций», например – «направленный мутагенез».

В том же месяце Дэвид Релман, микробиолог Стэнфордского университета, который работал над инициативами по биобезопасности для правительства США, издал в журнале Национальной академии ученых статью о том, что в «истории происхождения» COVID-19 «отсутствуют многие ключевые детали», в том числе — правдоподобная история вируса и объяснение того, как заразился первый человек.