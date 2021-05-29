Турция закрылась на июнь. Как вернуть деньги за отмененный тур

Число обращений за правовой поддержкой по возврату стоимости туров в Турцию с 17 мая выросло на 15%, сообщили «Газете.Ru» в юридическом онлайн-сервисе Destra Legal. Всего за этот период поступило свыше 350 обращений — уже подано более 70 досудебных претензий и 20 исков с требованием вернуть полную стоимость тура.

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При этом турфирмы не возвращают полную стоимость поездки, мотивируя это тем, что они понесли большие фактические расходы. «В чем состоят такие расходы и есть ли они на самом деле, турфирмы не уточняют. Клиенты верят турфирмам на слово и переносят даты поездок, даже если им это не выгодно. По факту же турфирмы либо не могут подтвердить свои расходы, либо их размер не столь велик», — отмечают в Destra Legal.

Чтобы вернуть деньги за тур, необходимо обратиться к турфирме с претензией. «В ней мы рекомендуем сослаться на ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 782 ГК РФ, согласно которым турист вправе отказаться от поездки при условии возмещения турфирме фактически понесенных расходов», — говорит директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман.

Турфирмы могут сослаться на большие фактически понесенные расходы — вплоть до 100% стоимости тура — и отказывать на этом основании в возврате денег.

«Мы рекомендуем туристам учитывать, что размер таких фактически понесенных расходов турфирма обязана доказать. Она обязана предоставить документы (чеки, квитанции, платежные поручения, договоры), которые бы такие расходы подтверждали.

Если таких документов нет, то нет и расходов. В таком случае возврату подлежит полная стоимость тура», — поясняет эксперт.

На ответ на претензию у турфирмы есть 10 дней. Как правило, большинство из них не могут документами подтвердить сумму фактически понесенных расходов и возвращают полную стоимость тура сразу после претензии.

«Турфирме вернуть деньги сразу выгодно по той причине, что в суде ей придется заплатить как минимум в 1,5 раза больше — помимо суммы тура суд присудит туристу еще и штраф в размере половины стоимости тура. Турфирма должна будет его заплатить, потому что добровольно не вернула деньги туристу, в результате чего ему пришлось идти в суд», — заключает Фельдман.

В суде же можно опираться на существенные изменения обстоятельств и невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (статья 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности»), отмечает вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго.

«Скорее всего, туроператор не захочет возвращать деньги за путевку и сделает все, чтобы договориться об альтернативах: перенести даты поездки или заменить тур на путешествие по России или другим открытым направлениям», — говорит он «Газете.Ru».

Вернуть деньги полностью не получится, если туроператор документально докажет свои расходы, продолжает эксперт. «Если ему хозяева гостиницы не вернули деньги, а так часто бывает, то оператор не сможет вернуть их. Аргумент о том, что страна закрыта для чартерных рейсов, также не будет основанием возвращения денег за перелет. Человек должен сам решать: либо получить альтернативный тур, либо идти в суд и требовать возврата денег, которые туроператор не потратил. Это фактически будет разница между понесенными затратами туроператора и теми деньгами, которые он заработал на вас», — подытоживает Корчаго.

Вместе с тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркивает: за последний год турфирмы пережили серьезнейший кризис, и денег на возвраты у них просто нет.

«Ситуация тяжелая — ровно такая же, как и в 2020 году. Денег нет. Турфирма берет за свои услуги в среднем 3% — их она может вернуть, но они не удовлетворят никакого туриста. Все деньги у отеля и перевозчика, и никто из них не хочет делать возврат в надежде на то, что «вот-вот завтра откроют». Поэтому они советуют туроператорам переносить даты поездки. Понятно, что туристы от этого устали, но туроператоры не виноваты.

В «жирные» годы спокойно бы вернули деньги, но сейчас индустрия в кризисе. Удар от пандемии по российской туриндустрии колоссальный. Недополученная прибыль исчисляется миллиардами рублей», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Она советует не тратить время и деньги на походы в суд и перенести тур на поздние даты. «Ведь рано или поздно Турцию откроют», — рассуждает Ломидзе.

Российские власти ограничили авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня — из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Полеты между Москвой и Стамбулом разрешены дважды в неделю только «Аэрофлоту» и Turkish Airlines.

Вспышка коронавируса в Турции в апреле-мае привела к тому, что страна вышла на пятое место в мире по числу зарегистрированных заражений, оттеснив Россию на шестое место. C 29 апреля по 17 мая в стране ввели полный локдаун: были ограничены поездки между регионами, закрылись детские сады, школы и большинство учреждений, был введен комендантский час. Всего с начала пандемии в стране выявили более 5,2 млн случаев COVID-19.