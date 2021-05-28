Танкер из Новороссийска заблокировал движение в Босфоре

Буксир Rescue 11 Главного управления береговой службы безопасности Турции с помощью тросов остановил дрейфующий хорватский танкер RAVA с сырой нефтью в Босфоре. В данный момент судно располагается в 300 метрах от берега, движение по проливу было приостановлено.

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Танкер длиной 249 метров при проходе через Босфор лег в дрейф, проходя мимо стамбульского района Сарыер из-за отказа двигателей, но был остановлен без каких-либо негативных последствий, сообщает администрация губернатора Стамбула.

По другим данным, причиной ЧП стала неисправность рулевого управления. Кроме буксировочной техники на место был отправлен также скоростной спасательный катер KEGM 5.

К вечеру того же дня аварийное судно было отбуксировано на якорную стоянку, и движение по Босфору было полностью восстановлено.

Судно вышло из Новороссийска 26 мая и двигалось со скоростью 3,6 узла (6,7 км\ч) в западном направлении в порт испанского города Картахена, расчетной датой прибытия значится 15 июня.

Также в пятницу сингапурский контейнеровоз Maersk Emerald длиной 366 метров из-за проблем с двигателем сел на мель на 98-м километре Суэцкого канала, недалеко от Исмалии (Египет). Об этом сообщили на странице администрации Суэцкого канала в Facebook.

Через несколько часов судно было снято с мели с помощью четырех буксиров, и движение судов возобновилось в обычном режиме, сообщал председатель Управления канала Усама Раби.

«Руководство [канала] оперативно справилось с внезапным отказом двигателя одного из судов, пересекавших канал. <...> В спасательной операции участвовали четыре буксира во главе с судном «Барака», <...> которые сообща способствовали приведению контейнеровоза в движение», — говорилось в его заявлении.

По его словам, инцидент показывает, что водный путь имеет достаточную пропускную способность для решения таких ситуаций, а также указывает на важность наличия двух полос движения. За время проведения спасательной операции через канал прошли 68 судов общим водоизмещением 3,6 млн т.

По словам Раби, навигационное движение никак не изменилось, так как следовавшие в северном направлении суда были оперативно направлены на обход по восточному направлению через новую часть Суэцкого канала.

Судно будет стоять на якоре у Большого Горького озера в Суэцком канале, пока специалисты не проведут полное расследование причин поломки.

В марте нынешнего года один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given класса «Golden», принадлежащий японской компании Shoei Kisen Kaisha, во время следования из малайзийского Искандар Путери в Роттердам при проходе Суэцкого канала сел на мель, перегородив путь и создав этим транспортную пробку.

Вскоре в очередях по обе стороны канала выстроилось несколько сотен судов, создав самую большую пробку в истории мореходства. Через шесть дней судно было снято с мели, сдвинуть контейнеровозов с мертвой точки помогло полнолуние и сильный прилив, связанный с этой лунной фазой.

В операции по снятию судна задействовали 10 мощных буксиров. Чтобы снять Ever Given с мели, со дна рядом с судном судна-земснаряды выкачали почти 27 тысяч кубометров песка и ила.

Из-за ситуации с Ever Given через канал не могли пройти более 350 различных судов. Мировая экономика теряла почти $10 млрд в день из-за простоя. Снять судно с мели пытались почти неделю.

В итоге Исмаильский экономический суд вынес приговор владельцу судна Ever Given — он обязан выплатить штраф в размере $900 млн. Постановление предусматривает конфискацию судна. Контейнеровоз вернется владельцу только после оплаты всей суммы штрафа.