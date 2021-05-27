Детский омбудсмен не согласна с мнением Бастрыкина об охране школ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной подвергшейся нападению казанской школы №175. Его слова передает «РИА Новости».

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против»… Родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались», — сказал Бастрыкин.

Он также подчеркнул, что не исполнена половина всех поручений, которые давались по школьному вопросу – начиная от охраны, заканчивая воспитательной работой.

Реклама

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова Бастрыкина заявил, что ответственных за трагедию можно определить только в судебном порядке, опираясь на следственные материалы. Он также напомнил, что дело не расследовано до конца.

Позиция детского омбудсмена

Детский омбудсмен Татарстана, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с «Газетой.Ru» выступила категорически против того, чтобы возлагать на родителей расходы по охране школ.

«У нас законом запрещены любые поборы с родителей, это строго карается. Родители могут давать деньги только на те расходы, которые они сами добровольно хотят понести: новые занавески в классе, установка кулеров с водой и иные услуги, которые они считают нужными.

Обязывать родителей охранять школу самостоятельно <…> противозаконно», — подчеркнула она. По словам Волынец, на федеральном уровне в России до сих пор не принят единый регламент, поэтому несправедливо обвинять директора или региональный Минобр. «Расходы за охрану школьников должно нести государства, причем это должны быть средства федерального бюджета, я в этом убеждена абсолютно. По факту оплачивать охрану должна школа, но если у школы нет бюджета, то получается замкнутый круг: школа должна собирать эти деньги с родителей, родители не обязаны их сдавать, они идут жаловаться», — добавила детский омбудсмен.

Она также отметила, что проблему нельзя решить без введения единых федеральных регламентов по охране детских учреждений и без финансирования расходов на это из госбюджета.

«Более того, у многих семей нет возможности скидываться еще и на охрану дополнительно ко всем расходам, которые они несут на детей», — призвала она не перекладывать ответственность на родителей.

Казанская трагедия

11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Погибли девять человек. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения Ильназ Галявиев.

Безопасность в образовательных учреждениях России остается на недостаточно удовлетворительном уровне, это показала казанская трагедия, заявил президент Владимир Путин по итогам инцидента.