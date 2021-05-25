«Дань уважения истории»: «Газпром» построит в Петербурге небоскреб высотой 703 метра

В Санкт-Петербурге построят небоскреб «Лахта Центр 2», который станет вторым по высоте в мире. Соглашение о строительстве 703-метрового здания в районе уже существующего «Лахта Центра» подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Александр Беглов.

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«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг «Лахта Центра» на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб — «Лахта Центр 2», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что небоскреб «будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа».

В «Газпроме» уверены, что «Лахта Центр 2» станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства».

Компания считает, что реализация проекта даст «дополнительный импульс» к развитию города, закрепив статус «современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха».

Уже разработана дорожная карта проекта. Архитектором башни будет Тони Кеттл, который ранее возглавлял авторский коллектив, разработавший концепцию первого небоскреба «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее», — пояснил архитектор небоскреба «Лахта Центр 2» Тони Кеттл. Его слова публикует пресс-служба «Газпрома».

Он добавил, что «элегантный шпиль» будет еще одним «акцентом» в панораме, которая сформирована «доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города».

Кеттл отметил, что новая башня станет «высочайшим образцом экоустойчивой высотной архитектуры». Само здание будет многофункциональным.

«Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде. Облик здания находится в гармонии с элегантными плавными формами башни Лахта Центра», — считает архитектор.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер, в свою очередь, обращает внимание, что высота «Лахты Центр 2» выбрана не просто так. 703 м — это «дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером». Годом основания Санкт-Петербурге считается 1703 год.

Миллер заметил, что новый небоскреб является продолжением традиций Санкт-Петербурга, как Петропавловская крепость в свое время «стала одним из самых высоких зданий в мире».

При этом реализация проекта, по заверению главы «Газпрома», «даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим».

В свое время небоскреб «Лахта Центр» вызвал массу протестов. Здание планировалось установить в округе Малая Охта напротив Смольного собора — ближе к центру города. Но за исторический облик Санкт-Петербурга вступились общественники и ЮНЕСКО. В организации указали на угрозу для визуальной целостности панорамы города, центр которого внесен в список всемирного наследия. В народе небоскреб прозвали «кукурузой» из-за формы, похожей на початок. Активисты партии «Справедливая Россия», выступая против строительства, в 2013 году раздавали кукурузу на пяти туристических площадках города. Они считали, что «Лахта Центр» испортит понораму и ударит по экономике.

В итоге холдинг из-за протестов общественности отказался от строительства в Красногвардейском районе Петербурга и купил новый участок на берегу Финского залива. Строительство небоскреба началось в 2012 году. 460-метровая башня «Лахта Центр» не достроена до сих пор, пишет РБК. Само здание достроено, но отделочные работы продолжаются, хотя строительство планировалось завершить еще в 2018 году.

Концепция проекта предусматривала размещение в здании штаб-квартиры компании «Газпром нефть», других предприятий группы «Газпром», а также целого ряда общедоступных сервисов, включая магазины, спорткомплекс и другое.