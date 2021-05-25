Судей разгрузит, взяток не возьмет: как будет работать ИИ в российских судах

«Расширить пилот»

25 мая председатель Совета судей РФ Виктор Момотов заявил о запуске пилотного проекта по привлечению искусственного интеллекта (ИИ) к вынесению судебных решений.

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«В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект — к трем участкам мировых судей подключили ИИ для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей», — цитирует его РИА «Новости».

В Госдуме считают, что практику можно расширить и на вопросы государственной экспертизы дорожного движения.

«Безболезненно искусственному интеллекту можно поручить все налоговые споры, а также оспаривание решений органов власти — например, решений государственной экспертизы дорожного движения. Подчеркну, речь идет о небольших суммах и простых спорах — то есть в данном случае мы говорим о налоговых спорах и административных взысканиях за нарушения правил дорожного движения.

Можно было бы запустить «пилот» и посмотреть, как это работает», — сказал «Газете.Ru» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Госдума может рассмотреть проект о расширении вышеуказанного пилотного проекта уже осенью, добавил он.

Однако окончательное решение всегда будет за федеральным судьей, отметил парламентарий. Если возникнут сомнения в справедливости решения ИИ, его можно оспорить и рассматривать дело будет уже человек. «Поэтому гарантии законности и обоснованности в этом вопросе не вызывают никаких беспокойств», — резюмировал Выборный.

Использование искусственного интеллекта для принятия простых решений, по его словам, существенно разгрузит судей. «Сегодня судья в России за день работает над сотней дел, перегруз огромный. В Америке такая нагрузка рассчитана чуть ли не на полгода. Нам нужно заботиться о том, чтобы наши судьи рассматривали серьезные важные дела вдумчиво», — сказал он.

В целом, налоговые споры отличаются своей спецификой и требуют значительного времени у суда для выяснения всех обстоятельств, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.

«На настоящий момент передавать ИИ функции по рассмотрению и разрешению дел по взысканию налогов преждевременно. Однако если речь идет о нововведениях, применяемых в нескольких участках мировых судей в Белгородской области, где ИИ используется для подготовки судебных приказов о взыскании задолженности по налогам, то можно утверждать, что они своевременны и необходимы. В порядке приказного производства рассматриваются требования бесспорного характера, что исключает необходимость непосредственного участия судьи в рассмотрении дела и составлении проекта судебного приказа и проверки банковских реквизитов», — отметила она.

По ее словам, ИИ может быть использован для анализа процессуальных документов, поиска применимых норм права, обработки правоприменительной практики, автоматической загрузки судебных актов в открытый доступ.

«При этом на сегодняшний день вопрос использования искусственного интеллекта в судопроизводстве не урегулирован, в законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие порядок его применения», — заявила юрист.

«Упрощенный документооборот»

Пилотный проект в Белгородской области — это, по сути, упрощение документооборота, пояснил федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин.

«Это работа оформительская. «Пилот» призван упростить даже не работу судей, а их помощников, которые заняты, в основном, описыванием подобного рода решений. Однако на судье все равно лежит ответственность за соответствие решений закону. Это немного напоминает автотехнические экспертизы, которые тоже проводятся с использованием компьютерных программ, но ответственность несет человек-эксперт», — уточнил он.

По мнению юриста, переложить на ИИ можно по большей части вопросы гражданского судопроизводства, где действуют всякого рода упрощенные формы процесса. «Что касается уголовного судопроизводства – это гораздо сложнее», — подчеркнул он.

Похожей позиции придерживается и Глава общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

«У меня нет никаких сомнений, что мы пойдем в использовании искусственного интеллекта дальше, но это возможно не во всех вопросах, особенно если речь идет о сложных уголовных делах. Человеческий фактор должен присутствовать, а технологии могут быть помощниками», — считает эксперт.

Сам же пилотный проект Кучерена оценил положительно. ИИ разгрузит судей от рутинных вопросов и излишней нагрузки, сказал он.

На текущий момент искусственный интеллект не выполняет непосредственно функций судьи, пояснил ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Его максимум – это расчет задолженностей при их наличии, проверка документов и платежных реквизитов, а также подготовка юридической документации.

То есть фактически это работа, которую в определенной степени выполняют помощники судьи, только ИИ делает это быстрее и здесь нет фактора человеческой ошибки или коррупции, уточнил юрист. Непосредственно о том, что ИИ может заменить судью, на данный момент разговоров нет и вряд ли они начнутся.

«Что касается работы ИИ в правоохранительных органах и анализе не только налоговых споров, но и уголовных, то на настройку такого помощника уйдет очень много времени и денежных средств – как минимум на обеспечение хранения всех материалов, нормативно-правовых актов, кодексов, на основе которых он сможет делать какие-то выводы.

Кроме того, не стоит забывать, что в России более 95% приговоров – обвинительные. И не потому, что более 95% людей, оказавшихся на скамье подсудимых, действительно виновны, а потому, что так работает система. Подключение такого помощника может очень сильно эту систему расшатать, поэтому о том, что ИИ будет помогать при расследовании или выступать инструментом анализа при слушаниях, не может идти и речи. До этого еще как минимум лет 8-10», — подытожил Уткин.

«До новой эры далеко»

«ИИ — это система, имитирующая такие человеческие активности как рассуждение, сопоставление, созидание. Главным преимуществом ИИ является то, что он не подвержен недостаткам и слабостям, которые связаны с человеческим фактором: ИИ непредвзят и максимально эффективен. У ИИ не может быть плохого настроения, он не забудет проверить информацию в какой-либо базе потому, что его отвлек звонок по мобильному телефону, в конце концов ему незачем брать взятки — а это очень серьезный козырь», — объяснил создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов.

Внедрение систем на основе ИИ, по его мнению, позволяет в разы повысить скорость решения различных задач. Причем, такая система будет постоянно находиться в режиме самостоятельного обучения.

При этом искусственный интеллект эффективен лишь в связке с человеком, подчеркнул директор по корпоративным продажам ESET в России Антон Пономарев.

«В кибербезопасности искусственный интеллект показывает наивысшие результаты только при взаимодействии с человеком. В эксперименте по предсказыванию развития хакерских атак отдельно ИИ и отдельно люди-аналитики показали меньшие результаты, чем ИИ и человек в одной команде. Уверен, что картина будет характерна для любой сферы, где от итогового решения зависит многое – судьба человека, его жизнь и свобода», — рассказал он.

Машинное обучение ограничено правилами, созданными руками человека, предупредил эксперт. А человеку свойственны ложные предубеждения, слабости, ошибки и неосведомленность. Поэтому на данный момент искусственный интеллект ограничен человеческим восприятием действительности.

«До новой эры, когда ИИ будет независим от человеческого фактора, еще далеко. Истинный ИИ должен быть безграничен и может делать что угодно, а при правильном обучении будет справедливым и беспристрастным», — заключил Пономарев.