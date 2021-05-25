Не те лекарства: как россиян обманывают в аптеках и клиниках

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил россиян об уловках, которые сотрудники аптек предпринимают, чтобы продать более дорогостоящее лекарство. Об этом сообщает радио Sputnik. Вместо конкретного, прописанного врачом лекарства, фармацевты предлагают его более дорогой аналог.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств», — отметил терапевт.

Он подчеркнул, что неосмотрительно доверять советам фармацевта больше, чем назначениям лечащего врача. Аптекарь может не знать, чем руководствовался врач, прописывая то или иное лекарство. Предлагая аналоги, в аптеке могут продать лекарство с принципиально другим способом действия.

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«В интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — выразил мнение врач.

Есть далеко не всегда, предлагая другое лекарство, фармацевт руководствуется корыстными мотивами, добавил Хухрев. В аптеке могут предложить дженерик – непосредственный аналог лекарства с тем же самым действующим веществом (и в том же количестве) — но от другого производителя. Торговые названия этих препаратов могут отличаться от оригинального лекарства, однако непатентованное наименование для международного рынка у них одинаковое.

Перед походом в аптеку стоит заранее уточнить, какие есть дженерики у нужного лекарства. Это можно сделать в интернете – найти химическое название действующего вещества. «Если по составу и по стране производства все совпало, то можно покупать», — резюмировал терапевт.

Есть и другие способы обмана пациентов. Ранее глава правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала об еще одном способе «развода», которым грешат частные медклиники. Врачи там назначают дорогостоящие анализы, хотя большую часть из них можно сделать бесплатно, в рамках полиса ОМС.

Для этого требуется прийти к терапевту в районную поликлинику и попросить направление на анализы, назначенные платным доктором. ОМС покрывает общий и биохимический анализы крови, исследования кала и мочи, крови и лимфы. Кроме того, бесплатно можно сдать по бесплатному полису анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и ряд других инфекций, пройти гормональные исследования. Бесплатны также тест на COVID-19, рентген, УЗИ, КТ и МРТ, биопсии внутренних органов и тканей. Есть также региональный перечень исследований по ОМС, который может включать в себя дополнительные анализы.