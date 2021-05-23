Внезапное изменение погоды привело к смерти 21 человека на ультрамарафоне в Китае

В провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 участник, сообщает информагентство «Синьхуа» со ссылкой на штаб спасательной операции.

Реклама

Всего в спортивном мероприятии приняли участие 172 человека. При этом жизни 151 спортсмена ничего не угрожает, еще восемь доставлены в больницу с легкими травмами. Их состояние оценивается как стабильное.

Агентство отмечает, что мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь назвал произошедшее несчастным случаем, причиной которого стало «внезапное изменение погодных условий». По его словам, сформирована спецгруппа, которая расследует произошедшую трагедию.

Ультрамарафон на 100 км стартовал утром субботы, 22 мая, в ландшафтном парке «Хуанхэ Шилинь» в уезде Цзинтай городского округа Байинь. Около 13.00 по местному времени (8.00 мск) на участников гонки обрушились град, ледяной дождь и мощный ветер.

В это время они проходили высокогорный участок марафона между 20-м и 31-м км, поднявшись на высоту около 2000 м (6500 футов) над уровнем моря. В результате температура воздуха резко упала, а марафонцы почувствовали недомогание.

«До начала старта мы пробежали два километра для разминки, но большое беспокойство вызвало то, что мы так и не согрелись. Во время пробега сначала пошел дождь, начался встречный ветер, я обнаружил, что перестал чувствовать все пальцы рук, ощущение было, что замерз даже язык», — цитирует Telegram-канал «Пул №3» одного из участников марафона.

Он решил сойти с дистанции. Его встретили спасатели и отвели в домик поблизости. «Там уже было около 10 участников, сошедших с дистанции, мы прождали там чуть больше часа, за это время в доме собрались около 50 человек», — вспоминает спортсмен, имя которого не называется.

Он добавил, что среди погибших много профессионалов своего дела. Как сообщает китайское издание Sina, среди погибших — 31-летний бегун Лян Цзин, который неоднократно становился победителем ультрамарафонов и за свою карьеру побил два национальных рекорда, а также чемпион Паралимпийских игр АСЕАН Хуан Гуанцзюнь.

«Во-первых, мастера всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не выиграла. Во-вторых, профессионалы всегда убегают дальше, а также в более высокие и холодные участки маршрута, что делает сложным их спуск и поисково-спасательные операции», — отметил участник марафона, слова которого приводит Telegram-канал «Пул №3».

По его словам, основная опасность для бегунов во время непогоды — переохлаждение.

«У вас шорты, футболка и небольшая сумка за спиной. Организаторы принуждают брать с собой термоодеяло. Но оно очень тонкое, просто один слой алюминиевой фольги. В этот раз погода была ужасная, ветер просто все срывал и уносил»,— рассказал спортсмен.

После того, как оказалось, что некоторые участники забега пропали без вести, марафон остановили. Местные власти ввели режим экстренного реагирования на ЧС и мобилизовали более 1200 спасателей, которые отправились на поиски спортсменов, отмечает агентство «Синьхуа».

Спасательная операция продолжалась и ночью, но сложный ландшафт и рельеф местности, а также повторное падение температуры осложнили поиски. К утру воскресенья, 23 мая, были обнаружены все участники забега.

Как отмечают местные СМИ со ссылкой на источник в метеобюро уезда Цзиньтай, где проходил забег, синоптики направили организаторам ультрамарафона специальный отчет с прогнозом минимальной и максимальной температур воздуха, порывов ветра. Но «детальной информации о транзите холодного фронта» там не было. Тем не менее метеорологи прогнозировали на 21-22 мая сильный ветер, резкое падение температуры воздуха и возможные осадки в виде града.