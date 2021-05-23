«Худшие времена»: коллекторы прогнозируют смерть профессии

Коллекторы жалуются на принятый Госдумой закон, который ограничивает их в методах «выбивания» долгов из россиян, задолжавших кредитным организациям, а также увеличение штрафов. Они недовольны тем, что их деятельность начали регулировать еще в 2016 году, сведя к минимуму возможность давить на должников: по мнению самих коллекторов, их профессия теряет всякий смысл.

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«Теперь все должники смогут спокойненько отказываться платить, что бывает достаточно часто. Особенно сильно пострадают микрофинансовые организации, которые активно используют определенный вид коллекторов — они буквально заставляют отдать деньги», — прогнозирует в разговоре с «Газетой.Ru» 44-летний коллектор из Новосибирска Роман.

По его словам, раньше, до 2016 года коллекторы могли использовать любые методы, чтобы заставить должника платить. «Ну, из самого жесткого, это избиения, угрозы, даже машину разбивали, — вспоминает Роман. — Использовали любые способы, чтобы вернуть деньги. Постоянные звонки, хоть по сто раз в день, то есть максимально изводили психологически людей. А теперь что, звонить можно только два раза в день и дважды в неделю. Давить нельзя. По факту коллекторы и не нужны больше — профессия умрет через пару лет, а заменят нас колл-центры».

Такого же мнения придерживается и 50-летний коллектор из Москвы Евгений. Он рассказал «Газете.Ru», что на данный момент работники его профессии испытывают чувство безысходности, поскольку раньше им платили куда больше, чем сейчас, из-за их «жестокости».

«Можно было заработать больше 150 тыс. плюс еще процент от суммы выбитой задолженности в виде премии. А теперь зарплаты в районе 40 тыс. рублей, ну и премия раз в полгода, когда уговоришь человека, что нужно отдать. Я работаю в этой сфере 20 лет и сейчас худшие времена, потому что нас посадили на привязь. Мы такие телефонные уговариватели», — говорит мужчина.

Евгений также предрек гибель профессии. «Какой в нас смысл, мы не можем ничего. Изначально мы такие бугаи, которых боялись люди и с горем пополам отдавали. А теперь у нас миллионы должников, которым можно просто позвонить и напомнить о долге. При этом тебе спокойно могут сказать: «Нет, я ничего отдавать не собираюсь». И как быть?», — продолжил собеседник издания.

По словам, 32-летнего Кирилла из Перми, он относится к новому поколению коллекторов — он объясняет, что современные работники службы взыскания не должны пользоваться прежними «варварскими» методами выбивания долгов. Теперь в крупных агентствах и компаниях проводят специальные тренинги, учат различным психологическим приемам, которые позволяют убедить человека расплатиться.

«То есть мы приходим в офис и начинаем звонить, с каждым беседуем, стараемся выслушать и предложить варианты возврата долга: снижение платежа, увеличение срока или временная отсрочка с увеличением пенни. Вот это варварство, которое было еще несколько лет назад и иногда встречается и сейчас, незаконное. Мы же не бандиты все-таки», — рассуждает он в беседе с «Газетой.Ru».

18 мая 2021 года Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о штрафах за угрозы должникам. Документ ужесточает наказание за это правонарушение, а также предусматривает, что административную ответственность будут нести не только коллекторы, но и кредитно-финансовые организации. Новые поправки устраняют соответствующий пробел в законе, унифицируют ответственность коллекторских агентств и банков.

Еще в 2016 году в правовом поле были закреплены правила, по которым могут работать профессиональные коллекторы. Например, им запретили оказывать на должников психологическое давление, угрожать насилием, звонить по ночам, раскрывать персональные данные должников. Закон в равной степени коснулся как коллекторов, так и кредитных организаций. С тех пор за нарушения коллекторское агентство может лишиться права работать в течение 90 дней или получить штраф в сумме до 500 тыс. рублей.

В июле 2019 года Владимир Путин подписал закон, запретивший передавать коллекторам долги граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг: взыскивать оплату по квитанциям получали право только профессиональные участники рынка — управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и операторы по вывозу мусора.

Пока у них есть лазейка: коммунальщики привлекают коллекторов в качестве посредников, заключая с ними агентские договора или выдавая им доверенность на возврат долгов. Однако депутаты готовятся лишить их такой возможности: 19 мая они приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, запрещающие управляющим компаниям заключать с коллекторскими агентствами договоры о посредничестве.