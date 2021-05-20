Третье дело за три месяца: очередной арест сотрудников Минпромторга

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольги Покидышевой и экс-главы этого же департамента Ольги Колотиловой, пишет ТАСС.

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«Суд избрал в отношении Колотиловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — сказала агентству пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, отметив, что аналогичную меру пресечения избрали и для Покидышевой.

Обеих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Им может грозить до десяти лет тюрьмы.

На сайте Минпромторга отмечается, что Покидышева является заместителем директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Колотилова ранее возглавляла этот же департамент. Сейчас она работает советником губернатора Новгородской области.

Представитель главы региона Николай Шестаков в своем Telegram-канале отметил, что «речь идет о претензиях правоохранительных органов к работе Ольги Колотиловой в период до ее назначения в Новгородскую область». Он заверил, что власти области будут «внимательно следить за ходом следственных действий и готовы оказывать, при поступлении соответствующих запросов, все необходимое содействие».

«В любом случае мы ждем официальный комментарий правоохранительных органов, чтобы разобраться в ситуации», — говорится в сообщении.

Шестаков заметил, что на должность советника ее назначили в январе этого года. Но после этого она занималась теми проектами, которые начала в должности замгубернатора.

Следствие уже признало Минпромторг России потерпевшей стороной по этому делу. «Министерство промышленности и торговли РФ оказывает следствию все необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия», — сообщили ТАСС в министерстве.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на источники написал в своем Telegram-канале, что чиновницы нанесли ущерб в 0,5 млрд рублей. «Средства были похищены путем «виртуальной» закупки медикаментов, которые, в действительности, не производились», — добавил он.

Это не первое дело в отношении сотрудников Минпромторга за последнее время. В апреле до 1 июня был арестован руководитель департамента металлургии и стройматериалов Павел Серватинский. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что ущерб от его действий составил 31 млн рублей. Чиновник самостоятельно решил продолжить предоставление субсидии ООО «Исток» для научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности, пишет РБК. ТАСС отмечает, что Серватинский не признает вину.

В конце марта Минпромторг «прославился» задержаниями по делу о коррупции.

Правоохранители обвинили сотрудников департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Они работали в отделе гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности.

Следствие считает, что чиновники получили взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 290 УК). По данным «Коммерсанта», они предлагали питерскому предприятию получить лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники в обмен на 600 тыс. рублей.

При этом глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля отметил, что задержания и аресты указывают на уровень контроля государства за исполнительной властью, а не говорят о повышенном внимании к министерству. «То, что за последнее время произошло два таких случая, это не значит, что в министерстве большое количество нарушений», — сказал министр.