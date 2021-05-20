«Одержимость чиновников»: половина учителей готовы отказаться от ВПР

Учителя – за отмену

В пятницу, 21 мая, заканчиваются последние Всероссийские проверочные работы.

Образовательная компания Maximum Education провела опрос среди учителей страны и выяснила, что половина из них (50%) на месте министра просвещения отменили бы ВПР, а еще 39% модернизировали бы. Лишь 7% опрошенных сохранили бы процедуру в текущем виде.

«Согласно результатам, 58% опрошенных учителей считают, что ВПР не нужно проводить в школах — эти проверочные работы не помогают учителю и ученикам. 35% респондентов заявили, что проводить их нужно — это помогает оценить уровень знаний школьников», — говорится в исследовании (есть в распоряжении редакции).

Реклама

Абсолютное большинство (75%) респондентов-педагогов признались, что целенаправленно готовят подопечных к Всероссийским проверочным, хотя официально эти работы – срез знаний, и тренировка перед ними не подразумевается.

Опрос также показал, что 36% учителей заявили о давлении со стороны школьной администрации из-за результатов ВПР.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что, согласно позиции Рособрнадзора, ВПР – информационное мероприятие и направлено на понимание уровня знаний учеников, оно не должно влиять на зарплаты или условия труда учителей.

«Это [административное давление] прямое нарушение и стимул к тому, чтобы учителя на проверочных помогали детям — то есть стимул к искажению реальности», — заявил депутат.

Непонимание рождает негатив

«Отрицательное отношение родителей и детей к ВПР, которое сейчас есть, в первую очередь, обусловлено тем, что ни те, ни другие не знают статус этой самой работы – это обыкновенная контрольная работа. Она не решает судьбу ребенка», — считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко.

Негативное отношение к работам, по ее мнению, нагнетает атмосферу вокруг Всероссийских проверочных. Причем часто ситуацию накаляют сами педагоги.

«Если адекватно воспринимать цели и задачи работы – это полезный инструмент замера результата всех участников учебного процесса», — сказала Шевченко.

В Рособрнадзоре настаивают, что получают «очень много откликов от школ, свидетельствующих о том, что в настоящий момент — это составная часть школьной системы оценки качества образования».

«Есть и очень важные эффекты федерального уровня. Так по итогам ВПР удалось сформировать список школ с низкими результатами обучения, для которых сейчас организуется масштабная программа помощи (так называемый проект «500+» — «Газета.Ru»). Кроме того, постоянная аналитическая и разъяснительная работа Рособрнадзора по повышению объективности проведения ВПР приводит к положительным сдвигам и в этом направлении», — сказали «Газете.Ru» в ведомстве.

«Сильное административное давление»

Заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина считает ВПР «сильным административным давлением на школу».

«Когда уровень образования заканчивается, действительно, нужна независимая итоговая аттестация, а вот в отношении промежуточной, годовой аттестации – это должно быть полномочиями самой школы. Каждый учитель в состоянии сформировать оценочные процедуры, которые показывали бы освоение его предмета. Совершенно необязательно это делать по единым стандартам ВПР, присылаемым из органов управления образованием. Это нагоняет стресс на школу», — заявила она.

По словам Абанкиной, Всероссийские проверочные работы «загоняют всех в cтандартизированные рамки и требуют подчинения учебного плана этому».

«Я воспринимаю это (ВПР) как одержимость чиновников проверить образование».

Есть два типа контрольных работ, пояснил академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

«Одни используются как инструмент формирующий оценки, то есть с их помощью можно понять, какие проблемы в знаниях есть у учеников, провести работу над ошибками и восполнить их. А есть контрольные итоговые – они показывают, как дети усвоили материал четверти, полугодия, года. Они носят характер квалифицирующий», — уточнил он.

В этом плане предназначение ВПР остается для академика неясным.

«Если это контрольная как итоговая оценка, то это обычное итоговое оценивание — зачем проводить его на всероссийском уровне? Если это для понимания, что дети знают, а что – нет, то проводить ее в конце года странно. Ну, выяснили, где пробелы, а что с эти делать дальше – впереди же каникулы. Если это делается для того, чтобы понять положение дел в России, то главная претензия к ВПР – проверочные работы проводятся в той школе, где ребенок изучает предмет, и объективность под большим вопросом», — сказал Болотов.

Отмена ВПР, на его взгляд, не принесет вреда, однако «хорошо бы оптимизировать опыт, полученный за время существования ВПР, в проведение школьных контрольных».

Кроме того, отметил эксперт, уровень подготовки школьников в разных регионах отличается – ученик из села вряд ли сможет конкурировать с выходцем из мегаполиса. При этом задания для ВПР стандартизированы.

Большой вопрос также, зачем проводить Всероссийские проверочные среди выпускников, которые и так сдают ЕГЭ. Для понимания, как они усвоили остальные предметы, школы могут самостоятельно проводить экзамены — по вопросам, сформированным на федеральном уровне, например, объяснил Болотов.

Солидарны с отменой ВПР и учителя. «Сегодня, в Москве по крайней мере, такая развитая система мониторинга знаний и различных форм диагностик, что дополнительные Всероссийские проверочные не дают никаких дополнительных фактов о знаниях детей. Они только детей и учителей больше нагружают», — сказала председатель Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Марина Алексеева.

Проверка останется

Думский Комитет по образованию и науке обсуждал ВПР с руководством Рособрнадзора, рассказал депутат Олег Смолин.

«Он (глава Рособрнадзора Анзор Музаев) признал, что соотношение между объяснением материала и проверками — оно ненормальное. Слишком много внимания уделяется проверкам. Он обещал сократить их число», — сказал парламентарий.

Однако в Рособранадзоре сообщили, что отмена Всероссийских проверочных работ не планируется, а в следующем году «школам будет предоставлена возможность выполнять ВПР по некоторым предметам на компьютере, если у школы есть соответствующие технические возможности».