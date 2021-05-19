Музеи, бары и кофе на веранде: Европа снимает ограничения

В Европе на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и кампании по вакцинации власти некоторых стран решили постепенно ослаблять карантинные меры. Так, во Франции в среду, 19 мая, открылись террасы кафе, баров и ресторанов. Пока они смогут принимать лишь половину клиентов от своей обычной пропускной способности.

Одними из первых выпить кофе на веранде решили президент страны Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.

close Президент Франции Эммануэль Макрон в кафе Президент Франции Эммануэль Макрон в кафе BFMTV

В стране также открылись магазины товаров не первой необходимости. Возобновили работу и театры, кинотеатры — при установленной заполняемости в 35%. Начало комендантского часа во Франции между тем перенесли с 19.00 на 21.00.

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В музеи смогут вернуться посетители. На каждого из них должно приходиться не менее 8 кв. метров площади помещения вместо обычных четырех. Такое правило действует и в зоопарках.

Франция начала ослабление ограничений 3 мая, когда был отменен запрет на поездки внутри страны, что позволило людям снова путешествовать дальше 10 км от дома. Также к очной работе вернулись учебные учреждения.

В среднем во Франции ежедневно выявляют около 13 тыс. больных ковидом. Первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 20 млн человек при населении в 67 млн. В правительстве заявляют, что ситуация улучшается и у властей есть все необходимые средства для того, чтобы перейти к следующему этапу выхода из кризиса.

Тем временем аналогичные меры ослабили и в Великобритании. При этом кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей и в закрытых помещениях, сообщает телеканал Sky News.

С 17 мая британцы могут ходить в кинотеатры, музеи, фитнес-клубы, рестораны, собираться группами более 30 человек на воздухе — в закрытых помещениях разрешили находиться нескольким семьям одновременно.

Также в домах престарелых можно принимать по пять посетителей, а в школах отменили обязательное ношение масок.

Британцы с воодушевлением восприняли третий по счету этап послаблений. Билеты на выставки и в театры раскуплены на месяцы вперед, сообщает газета The Sunday Times. На эту неделю сеть кинотеатров Vue реализовала 70 тыс. билетов на сеансы в 88 залах по всей Великобритании — больше, чем за среднюю неделю до пандемии.

14 мая 2021 года правительство Португалии заявило, что британские туристы смогут посещать страну, и Лиссабон снимает ограничения, введенные в январе. Этот шаг был сделан после того, как Британия включила Португалию в свой «зеленый список» стран, которые можно посетить без необходимости самоизолироваться по возвращению домой.

Прогулками без масок не так давно стали наслаждаться и жители Польши. С 15 мая власти также разрешили ресторанам и барам принимать посетителей на открытых террасах. Пообедать на веранде теперь можно и в Чехии, Бельгии и Испании.

Вместе с тем некоторые медики убеждены, что снятие ограничений преждевременно, так как вирус все еще представляет серьезную опасность.

«Реально беспокоит то, что, когда дальнейшие меры будут сняты, большинство молодых людей, которые зачастую активно общаются со всеми, и, следовательно, подвергаются наибольшему риску заражения более инфекционным штаммом, еще не вакцинированы», — сообщил Sky News сопредседатель комитета по общественной медицине BMA, доктор Ричард Джарвис.

Профессор Сьюзан Мичи из научно-консультативной группы по ЧС при британском правительстве считает, что смягчение ограничений следует отложить. «Если бы мы следовали данным по заболевшим, а не датам, то карту ослаблений необходимо было бы скорректировать», — уточнила она в разговоре с The Sunday Times.

С ними согласна и президент Испанского эпидемиологического общества Елена Ванесса Мартинес — как сообщила она Dpa International, решение ослабить ограничения дало гражданам ложный сигнал о том, что ситуация стабилизировалась. Она напоминает: по улицам все еще передвигаются много инфицированных.