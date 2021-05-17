В ответе за тех, кого приручили: Путин потребовал изменить законы о животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в российское законодательство для формирования ответственного отношения к животным. В частности, он призвал разработать меры по ведению учета домашних животных и популяций животных без владельцев.

Реклама

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик», — отмечается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину следует разработать поправки, которые определили бы особенности владения и распоряжения бездомными животными, которые оказались на территории какой-либо организации или муниципального образования. Министрам нужно затронуть и вопрос передачи животных новым собственникам, и ответственность таких организаций за животных.

Правительство также должно разработать регламент деятельности клубов и ассоциаций, которые содержат и разводят домашних и диких животных.

Российский президент также поручил министрам озаботиться вопросом порядка передачи питомцев в приюты, если хозяин за ними больше не может ухаживать, и размещения животных в приютах, если за ними ухаживали ненадлежащим образом.

Помимо прочего, правительству придется продумать систему реагирования на обращения россиян о причинении животным вреда или об угрозах безопасности питомцам.

Путин также обратил внимание на ситуации обращения с безнадзорными животными. Здесь, в частности, речь идет об увеличении доли вакцинированных и стерилизованных особей.

Глава государства поручил сделать единообразными нормы для приютов временного или постоянного содержания животных. В частности, определить необходимое количество таких учреждений, длительность нахождения питомцев в них, а также потребность животных в кормах и лекарственных препаратах.

Один из главных пунктов поручения — мероприятия по формированию среди россиян ответственного отношения к животным.

Здесь, в частности, имелось в виду создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев. Кроме того, Путин поручил развить благотворительную и волонтерскую деятельность.

Срок исполнения поручений — 1 декабря этого года.

Владимир Путин также дал ряд поручений Генпрокуратуре. Правоохранителям предстоит до 1 сентября проверить, насколько хорошо органы исполнительной власти всех уровней и организации соблюдают требования по ответственному обращению с животными.

Работа над изменением законодательства последовала вслед за поправкой к ч. 1 ст. 114 Конституции России, согласно которой правительство должно «формировать в обществе ответственное отношение к животным». Ранее президент России подчеркивал, что «закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно», — это «чрезвычайно востребованное и нужное дело».