«Развеяться и пробудить азарт»: кто и зачем соревнуется в скоростном копании могил

Первый Всероссийский чемпионат по скоростному копанию могил «Могильный беспредел» прошел Новосибирске. В турнире, который состоялся в парке «Каменка» при крематории в рамках выставки «Некрополь — Сибирь 2021», приняли участие действующие работники ритуальных служб из России. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор выставки «Некрополь», организатор соревнований Заррина Маматова.

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«Такое масштабное соревнование проводится в России впервые. Оно должно было состоятся еще в прошлом году, но из-за пандемии пришлось отложить. Мы это делаем, чтобы повысить престиж профессии — в мероприятии участвуют исключительно работники похоронных служб. Осуждения не боимся, в таких соревнованиях ничего такого нет», — говорит она.

По ее мнению, при помощи таких мероприятий в ритуальные услуги будут тянутся больше молодых сотрудников. Кроме того, это поможет снизить табуированность ритуальных услуг среди россиян.

В соревнованиях участвовали профессиональные могильщики из Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского края. Они должны были на скорость выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. В целом принять участие мог действующий работник ритуальной службы из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

В итоге самыми лучшими копщиками оказались отец и сын Головановы из Омска. Они справились с задачей за 38 минут. Вторыми стали новосибирцы, третье место заняли ребята из Кемеровской области.

close Команда СРО «Наследие» заняла первое место в 1 всероссийском турнире по скоростной копке могил Команда СРО «Наследие» заняла первое место в 1 всероссийском турнире по скоростной копке могил nasledie_ritual/Instagram

За победу во всероссийском соревновании по скоростной копке могил были предусмотрены призы: за 1-е место — 30 тыс. руб., за 2-е — 20 тыс. руб., а за 3-е — 10 тыс. руб.

Такие соревнования позволяют развеяться и пробудить в себе азарт, рассказал «Газете.Ru» участник команды из Алтайского края Дмитрий. «Когда вы работаете в такой сфере, как наша, видите слезы и боль людей, оставаться равнодушным невозможно. Каждый раз мы переживаем трагедию вместе с нашими клиентами», — поделился он.

Он убежден: подобные мероприятия нужно проводить регулярно, беря пример с зарубежных стран, где они проходят регулярно. «Это своего рода искусство — необходимо большое количество навыков, чтобы сделать погребальную яму красивой и аккуратной. А еще важна скорость — именно это и оценивало жюри на соревнованиях. В среднем профессиональные копщики справляются за 40-45 минут. У нас был примерно такой результат», — сообщил Дмитрий.

close Диплом за первое место в 1 всероссийском турнире по скоростной копке могил, в котором победила... Диплом за первое место в 1 всероссийском турнире по скоростной копке могил, в котором победила Команда СРО «Наследие» nasledie_ritual/Instagram

С ним согласен его соперник из Кемеровской области Юрий: «Нет смысла думать, насколько это этично. Здесь нет оскорбления чьих-либо чувств. Не знаю, зачем люди выдумывают себе какой-то негатив. Есть же соревнования маляров или столяров. У нас тоже профессия, и нечего ее бояться. Мы не задумываясь отправились на соревнования, потому что это шанс наладить контакты и приобрести новые навыки».

Хотя конкурс федерального масштаба прошел в Новосибирске 14 мая впервые, ранее в России уже организовывали подобные мероприятия — например, в Томске в сентябре 2020 года. Участники соревнования должны были вырыть стандартную могилу: два метра длиной, 80 см шириной и 1,6 метра глубиной. Члены жюри оценивали работу, опуская в могилу пустой гроб, передавал портал vtomske.ru. Победителем стал томич, справившийся с заданием за 52 минуты. Он получил денежный приз и сувениры от организаторов.

«Соревнования прошли отлично. Не ожидали, что землекопы с таким энтузиазмом отзовутся. Они все очень хорошие ребята, дружные, веселые. Безусловно будем проводить новые конкурсы, но уже более масштабные. После этого этапа нам пишут с предложениями об участии из разных городов», — сообщали организаторы.