Не вернулась из школы: в Нижегородской области нашли убитой пятиклассницу

В Балахнинском районе Нижегородской области обнаружено тело 12-летней девочки. В поселке Большое Козино пятиклассница не вернулась из школы домой. Ее тело нашли в лесу.

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«В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление», — отметили в следственном управлении СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, на теле ребенка обнаружили три ножевых ранения. Предполагается, что девочка была изнасилована. Сообщается, что в нескольких метрах правоохранители нашли ее одежду. Telegram-канал отмечает, что очевидцы около 14:00 якобы заметили подозрительного мужчину, который загонял свое авто в местный сервис рядом с лесополосой, где обнаружили школьницу. Следователи якобы устанавливают его личность.

Как отмечает местное СМИ pravda-nn.ru, девочку обычно встречает бабушка. Но в четверг, 13 мая, школьница не появилась у подъезда в определенное время. Тогда родственница ребенка позвонила в школу, где ей сказали, что девочка уже ушла домой.

Издание отмечает со ссылкой на тех, кто якобы видел школьницу, что она сначала шла с одноклассником, а потом одна. По данным Telegram-канала Ni Mash, она успела позвонить маме и сообщить, что идет из школы.

Ссылаясь на местных жителей, Telegram-канал сообщает, что есть два пути к ее дому: по асфальтированной дороге и через лес. Девочка якобы выбрала тропинку, чтобы сократить путь. Она ведет к воинской части, вблизи которой, по данным сайта pravda-nn.ru, и нашли школьницу.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь семье ребенка. Исполнением поручения займутся его профильный заместитель Давид Мелик-Гусейнов, а также глава района Александр Галкин.

«Семье необходимо оказать не только материальную помощь, но и направить психологов. Также важно освободить сейчас семью от вопросов, связанных с организацией похорон», — подчеркнул губернатор.

Никитин назвал случившееся ужасной новостью, отметив, что таким поступкам нет оправдания. Глава региона выразил надежду на максимально жесткую и оперативную реакцию со стороны правоохранителей.

«Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — добавил он.

13 мая в Нижегородской области нашли тело еще одного ребенка — шестилетнего мальчика.

Его искали больше суток: родные сообщили о пропаже вечером среды. Как сообщили в МЧС по региону, мальчик не вернулся с прогулки в деревне Воловое Городецкого района. Оперативные службы начали поиски в тот же день.

«В 22:30 на помощь в поисках выдвинулась водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Утром 13 мая поиски ребенка продолжились. В 8:10 спасатели извлекли тело мальчика из реки Узола рядом с деревней, откуда мальчик ушел гулять», — пишет издание pravda-nn.ru.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. СК проводит проверку. Источник pravda-nn.ru, знакомый с ситуацией, отметил, что, предварительно, ребенок приехал из Нижнего Новгорода к бабушке, которая отпустила его погулять с кем-то из ребят. «Они пришли к берегу Узолы. Берег крутой, обрывистый. Река разлилась, уровень воды поднялся. Оступившись, мальчик оказался в ледяной воде», — пишет издание.

Не исключено, что тот, кто находился в этот момент с мальчиком, испугался и убежал, не позвав никого на помощь.