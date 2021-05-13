«Непредсказуемо опасный»: психиатры составили портрет казанского убийцы

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, в феврале-марте 2021 года мог впасть в острый психоз, в результате которого у него возникли мысли о преступлении. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, эксперт-профайлер Алексей Филатов.

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«Тут портрета и составлять не нужно. Очевидно, что там болезнь — человек находится в остром психозе. Соответственно, все его поведение есть следствие острого психического состояния. В нем он ведет себя агрессивно, несет бред, что он бог и ему нужно всех убивать», — поясняет эксперт.

При этом человек в таком состоянии способен мыслить рационально, сохранять логику и расчетливость. «Сам по себе психоз не выключает логику и не делает человека исключительно эмоциональным, раздражительным и неуправляемым. Да, он, конечно же, неадекватный, но логика в его поведении будет и есть», — подчеркивает Филатов.

Психоз Галявиева подпитывали его психологические проблемы, а ключевым фактором, толкнувшим молодого человека на подготовку расстрела, стало весеннее обострение, полагает психиатр.

«То, что он так готовился, это нормально. Скорее всего, у него в марте начался острый психоз, и тогда возникла цель, к которой он начал идти. Если бы он начал готовиться за год, то это был бы другой диагноз и поведение», — добавил Филатов.

Независимый судебный психиатр Роман Партницын не согласен с выводами коллеги — по его словам, Галявиев может быть болен шизофренией. Об этом свидетельствует импульсивное поведение преступника во время допроса.

«На видео с первого допроса в целом просматривается определенный шизофренический приступ, который самостоятельно купировался до суда по выбору меры пресечения. Он успокоился и стал максимально хладнокровным. То поведение, которое он демонстрировал в полиции, это психотический пик после расстрела — затем же психика перегрузилась», — говорит медик «Газете.Ru».

При прохождении психиатрической комиссии, чтобы получить разрешение на оружие, Галявиев мог обмануть врача, скрыв свои симптомы. «На таких комиссиях крайне сложно определить, особенно если человек с относительным интеллектом и понимает, что и как с ним будут делать — он мог отрепетировать за несколько дней и хорошо сыграть», — отмечает психиатр Филатов.

Хотя психиатры называют поведение Галявиева «непредсказуемо-опасным», они убеждены, что предстоящая психолого-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым.

«То, что его признают вменяемым, это точно. Если будет агрессивничать, отправят на лечение, а после купирования симптомов — уже в тюрьму», — считает Филатов. «Он вменяемый, это демонстрируют его показания. Об аффекте речи не идет, он осознанно это сделал. Соответственно, он отправится в тюрьму надолго», — подтверждает Партницын.

По данным Baza, Галявиеву уже провели наркологическую экспертизу — в анализах не обнаружили следов наркотических веществ и алкоголя. Психолого-психиатрическую экспертизу молодому человеку вскоре лично проведет глава центра им. Сербского Зураб Кекелидзе, пишет Telegram-канал.