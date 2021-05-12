Возражений нет: устроившего стрельбу в казанской школе арестовали на два месяца

В Казани выбрали решение по мере пресечения для 19-летнего Ильназа Галявиева, убившего накануне, 12 мая, девять человек в гимназии №175. Советский суд арестовал его на два месяца. «Избрать в отношении Галявиева Ильназа Ренатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июля 2021 года», — цитирует РИА «Новости» вердикт суда. Решение обвиняемый выслушал молча, не проявляя эмоций.

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Обвиняемого доставили в суд около 16.40. Как сообщало РИА «Новости», до этого момента его адвокат Александр Гиляжев не встречался с подзащитным и не разговаривал с ним. Защитника Галявиеву предоставило государство – о том, что его семья или он сам нанимали адвоката частным образом, не сообщалось. Уже до суда Гиляжев рассказал журналистам, что планирует впервые пообщаться с молодым человеком уже в зале суда. «Он, может быть, и разговаривать не захочет, и такое может быть», — добавил он. Сам обвиняемый вопросы журналистов игнорировал.

В ходе заседания суда следствие рассказало об установленном факте: Ильназ Галявиев выстрелил из дробовика не меньше 17 раз. «Находясь в помещении школы, Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения», — рассказал представитель следствия. Он заявил, что Галявиеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Подсудимый вину признал.

В качестве меры пресечения следствие попросило суд назначить арест с заключением в СИЗО – возражений на этот счет у Галявиева не было, в ответ на соответствующий вопрос судьи он коротко ответил: «Нет».

В ходе заседания суда обвиняемый заявил, что у него нет тяжелых заболеваний, хотя ранее сообщалось, что, по информации СК, у него уже была диагностирована болезнь мозга. Как отмечало ведомство, молодой человек не состоял на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере, но страдал от сильнейших головных болей. «Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — говорила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и добавляла, что родные заметили, что с начала года молодой человек агрессивен и вспыльчив.

Позже Светлана Петренко объяснила журналистам, что точный диагноз Галявиева следователи раскрывать не будут. «Еще в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики нашему подозреваемому был поставлен диагноз, я не могу назвать его точно, потому что есть медицинская тайна, но он свидетельствует о заболевании головного мозга», - сказала представитель СК в эфире телеканала «Россия 24».

На время следственных действий Ильназ Галявиев будет заключен в СИЗО. Статья, по которой он обвиняется, может быть переквалифицирована на «Терроризм» — «при наличии оснований», как выразился заместитель главного прокурора Республики Татарстан Алексей Заика, присутствовавший в суде. На вопрос одного из журналистов, были ли у обвиняемого сообщники, он ответил отрицательно.