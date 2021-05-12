Намаз онлайн и поход на кладбище: мусульманам дали советы по празднованию Ураза-байрама

Вечером 12 мая завершается священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдают строгий пост в течение дня — начнется праздник Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр (День разговения). В этот день люди, исповедующие ислам, отправляются в мечети — в Москве, например, несколько кварталов в районе станции метро «Проспект мира» традиционно оказывались заполнены верующими мусульманами, приехавшими на молитву в Соборную мечеть. Однако пандемия нарушила эту традицию.

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В 2021 году в Москве ограничили празднования — как сообщило накануне Духовное управление мусульман РФ, Соборная, Мемориальная и Историческая мечети в столице будут открыты только для духовенства.

В своем заявлении председатель управления муфтий Равиль Гайнутдин выразил сожаление по поводу того, что мусульмане не могут массово собраться для совместной молитвы. «Да послужат утешением для нас слова Всевышнего Аллаха: «Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Ведь в отказе от посещения мечети в день праздника по веской и уважительной причине наше основное намерение — сохранить жизни, не стать причиной новых заражений и смертей!» — говорится в сообщении.

По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, ранее планировалось провести праздничную молитву в Московской соборной мечети в обычном режиме, но в итоге количество присутствующих в мечети ограничили до 100 человек.

«На этот счет мы получили письмо от руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова с просьбой провести праздничный намаз в онлайн-режиме», — рассказал он «Газете.Ru».

В отсутствие возможности помолиться вместе с многочисленными единоверцами Ильдар Аляутдинов посоветовал принять участие в богослужении в удаленном формате. «Мы призываем прихожан смотреть именно онлайн-трансляцию, а в последующем навестить своих родственников, родителей, детей, дарить друг другу подарки, создавать праздничную атмосферу, в обязательном порядке посетить кладбище, — порекомендовал он. — Но когда собираются десятки и сотни тысяч человек на одной площадке, это не может не привести к каким-либо последствиям. Из-за этого было принято такое решение».

В Московской области, по словам муфтия региона Рушана Аббясова, празднование Ураза-байрама пройдет в обычном режиме.

«В Подмосковье и в других регионах разрешили на открытых площадках проводить праздничные мероприятия. Для тех, кто не сможет лично принять участие, мы организуем прямые трансляции из Московской соборной мечети. В 9:00 будет прямая трансляция проповеди и молитвы, которую возглавит муфтий Равиль Гайнутдин», — сказал Аббясов. Он добавил, что верующие могут дома прочитать молитву и отметить праздник в семейном кругу.

В других регионах России мусульмане смогут прийти в мечети, соблюдая все меры безопасности (надевая маски, перчатки и соблюдая социальную дистанцию). Но не во всех. Одним из регионов, где полностью отменили все мероприятия, связанные с Ураза-байрамом, стала Рязанская область.

В Рязани мусульманам рекомендовали отпраздновать окончание Рамадана в домашней обстановке. Имам-мухтасиб Централизованной религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашид (Ринат) Бултачеев поздравил верующих с окончанием поста дистанционно.

«К сожалению, в Рязанской области продлен срок ограничений и мер по предотвращению и распространению коронавирусной инфекции до 25 мая 2021 года. Поэтому наши большие мероприятия по проведению одного из главных праздников Ураза-байрам в этом году отменяется. Но тем не менее, начало праздника у нас будет в четверг, 13 мая 2021 года», — заявил Рашид (Ринат) Бултачеев в сообщении для прессы.

Он призвал мусульман прочитать дополнительный намаз после шести вечера и до двенадцати часов дня. «Мы молим Всевышнего принять ваши посты, принять ваши благие деяния, поступки, простить наши упущения, прегрешения и ввести нас всех в райские сады и нашим покойным родственникам (родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам) ниспослать мархамата в загробном мире и ввести их и всех нас по милости Всевышнего в райские сады», — обратился имам-мухтасиб к верующим.