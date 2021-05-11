Упрощенный документооборот: регионы получили доступ к Единой госсистеме соцобеспечения

Назначение мер соцподдержки в России станет проще – гражданам в регионах не нужно будет лично сдавать необходимые для получения пособий документы. Об этом сообщает «Российская газета».

Регионы РФ получили доступ к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). «Это упростит процесс предоставления документов для получения льгот», — говорится в сообщении.

Беззаявительный порядок оформления пособий уже был реализован ранее с выплатами при рождении ребенка.

Реклама

Ранее регионы России не могли предоставлять меры соцподдержки на основании данных ЕГИССО. Система при этом работает с 2018 года, но до настоящего момента необходимо было самостоятельно подавать весь пакет документов. Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении предоставления мер соцподдержки 30 апреля. Ранее соответствующий законопроект был одобрен Госдумой и Совфедом. Пользоваться ЕГИССО теперь могут госорганы и организации, не имеющие своих информационных систем. Оператором ЕГИССО являются Пенсионный фонд и Минтруд России.

В 2018 году ЕГИССО начала работать в Воронежской области. Председатель областной думы Владимир Нетесов заявил тогда, что многие граждане остаются без льгот из-за плохой информированности о своих правах, хотя в России действует одна из наиболее многоуровневых в мире систем соцподдержки и соцзащиты. Негативное влияние оказывала и заявительная система.

«В стране почти две трети населения пользуются льготами и выплатами. <…> Более половины получателей в них не нуждается. Но из тех, кому помощь государства реально нужна, получают ее меньше половины граждан», — отметил он.

ЕГИССО формирует классификатор мер соцзащиты, в ней содержится перечень категорий льготников. Пользователи системы могут узнать об условиях получения льгот и выплат онлайн.

6 мая 2020 года Владимир Путин потребовал «в максимально полной и достоверной форме» информировать граждан и бизнес о льготах и способах их получения.

«У них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством», — подчеркнул глава государства. В конце 2019 года Путин одобрил закон, благодаря которому жители страны получат право выбирать способ получения сведений о положенных им мерах соцподдержки – портал госуслуг, единый колл-центр или посещение местного органа власти. Это касается также информации о выплатах на ребенка, льготах в связи с инвалидностью, пенсии и других мерах помощи от государства.